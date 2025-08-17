হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

মেটার মালিকানাধীন হোয়াটসঅ্যাপের চ্যাটিংয়ে যুক্ত করা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। নতুন এই ফিচারটি যুক্ত হলে লেখা, ডিজাইন এবং গ্রামারের ভুল সংশোধন করা যাবে মুহূর্তেই। খবর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস
ফিচারটি হোয়াটসঅ্যাপের বেটা ভার্সনে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর জন্য যুক্ত করা হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, নতুন এই সুবিধা ডাটা সম্পর্কিত কনটেন্ট সংরক্ষণ করবে না। তবে লেখার ক্ষেত্রে এআইয়ের সহযোগিতা নেয়ার সুযোগ থাকবে।
যখন কোনো ব্যবহারকারী কিছু টাইপ করে কাউকে পাঠাতে যাবেন তখন নতুন এই ফিচার চালু হবে। এক্ষেত্রে ডিসপ্লেতে ছোট একটি আইকন দেখা যাবে, যেখানে স্টিকার আইকন থাকে।
যখন ব্যবহারকারী কলম আইকনে ক্লিক করবেন, তখন হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীর বার্তাটি আরও যুগোপযোগী করার জন্য মেটা এআইতে পাঠাবে। এআই ব্যবহারকারীকে ভিন্ন ভিন্ন টোনে—যেমন পেশাদারি, সহায়ক, মজার বা পুনর্লিখিত—তিনটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হবে। ব্যবহারকারী এর মধ্যে একটি বেছে নিয়ে নিজের পছন্দ অনুযায়ী কথোপকথন চালিয়ে যেতে পারবেন। বার্তা গ্রহণকারী জানতেও পারবেন না যে এটি এআই দ্বারা তৈরি করা হয়েছে।
রাইটিং টুলসটি এখন অ্যান্ড্রয়েডে বেটা ট্রায়ালে রয়েছে, সীমিত সংখ্যক বেটা ব্যবহারকারী এটি ব্যবহার করতে পারেন। এটি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার আগে আরও পরিবর্তন করা হবে।
হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে যারা ব্যবসায়িক যোগাযোগ রক্ষা করেন, তাদের ক্ষেত্রে আরও যুগোপযোগী কথোপকথনের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হবে। এছাড়া যারা বন্ধুদের সঙ্গে রসিকতার ছলে কথা বলতে পছন্দ করেন, তারাও এটি ব্যবহার করতে পারবে।