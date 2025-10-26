Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    ভিসাতথ্য

    গ্রিন কার্ড প্রত্যাশী ব্যবসায়ীদের জন্য দারুণ সংবাদ দিল আমেরিকা

    ভিসাতথ্য 2 Mins Read
    ভিসা
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »

    ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) ইবি-৫ প্রোগ্রামকে আরও সহজ ও কার্যকর করার জন্য একটি নতুন নিয়ম চালু করতে যাচ্ছে। এই নিয়মে মূলত দুটি বড় পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

    ভিসা

    নতুন নিয়মে মূলত আবেদন ফি কমানো হচ্ছে এবং প্রক্রিয়া আরও সহজ করার জন্য কিছু প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনা হয়েছে।

    ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস জানায়, নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যারা আই-৫২৬ ও আই-৫২৬ই ফর্ম জমা দিচ্ছেন তাদের ফি ১৪ শতাংশ কমানো হবে, আর যারা আই-৮২৯ ফর্ম জমা দিচ্ছেন তাদের ফি ১৭ শতাংশ কমানো হবে। এছাড়া, আবেদন প্রক্রিয়া আরও ডিজিটাল এবং দ্রুত করার জন্য একটি ৯৫ ডলারের নতুন প্রযুক্তি ফিও যোগ করা হয়েছে।

    আমেরিকার ইমিগ্রেশন আইন কিছু বিদেশি বিনিয়োগকারীকে স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার সুযোগ দেয়। এর মধ্যে ইবি-৫ ইমিগ্রান্ট বিনিয়োগকারীরা পড়েন। এসব ব্যবসায়ীরা মূলত নতুন কোনো ব্যবসা বা প্রজেক্টে অর্থ বিনিয়োগ করে আমেরিকার অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারেন।

    ইবি-৫ ভিসা হলো ইমিগ্রেশনের পঞ্চম অগ্রাধিকার ভিসা ক্যাটাগরি এর অংশ, যা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি। এ ভিসার আওতায় নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ করে বিনিয়োগকারীরা গ্রিন কার্ড (স্থায়ী বাসিন্দার অনুমতি) পেতে পারেন।

    ডিএইচএসের প্রস্তাবনা অনুযায়ী, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য ইবি-৫ কর্মসংস্থানভিত্তিক ইমিগ্রেশন ফি পরিবর্তনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, যাতে আবেদন প্রক্রিয়া আরও সহজ ও সাশ্রয়ী হয়।

    পাশাপাশি আই-৫২৭ নামে একটি নতুন ফর্ম চালু করা হয়েছে। যাদের রিজিওনাল সেন্টার বন্ধ বা স্থগিত হয়ে গেছে তাদের উদ্দেশ্যেই মূলত এই ফর্ম তৈরি। যারা মার্চ ২০২২ এর আগে আবেদন করেছিলেন এবং এখনও সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছেন নতুন ফর্মটির মাধ্যমে তারা তাদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত কাজ শেষ করে গ্রিন কার্ড পাওয়ার প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারবেন।

    বর্তমানে আই-৫২৬ ফর্ম এর জন্য, প্রাথমিক আবেদন জমা দেওয়ার ফি ১১,১৬০ ডলার। যার মধ্যে ৩৫ ডলার প্রযুক্তি ফি অন্তর্ভুক্ত। নতুন প্রস্তাবিত নিয়ম অনুযায়ী এই ফি ৯,৬২৫ ডলার করা হবে। অর্থাৎ ফি ১৫৩৫ ডলার বা ১৪ শতাংশ কমানো হচ্ছে। ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য আবেদন আরও সাশ্রয়ী হবে।

    আরও একটি পরিবর্তন হলো, যারা আই-৮২৯ ফর্ম জমা দিয়ে স্থায়ী বাসিন্দার শর্তাবলী অপসারণের ফি এখন ৭,৮৬০ ডলার। এটি আগের ফি থেকে ১৭ শতাংশ কমানো হয়েছে।

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    এ সম্পর্কিত আরও কন্টেন্ট »

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!