নেদারল্যান্ডসের অভিবাসন জাদুঘর

নেদারল্যান্ডসের রটারডামে এক অনন্য জাদুঘর আছে যার নাম ‘ফেনিক্স মিউজিয়াম অফ মাইগ্রেশন’৷ সেখানে গিয়ে দর্শনার্থীরা অভিবাসনকে ঘিরে মানুষের অনুভূতি, আবেগ এবং বিভিন্ন কাহিনি সম্পর্কে জানতে পারেন৷
সাহস, হতাশা, আশা: অভিবাসনের অনেক রূপ এবং দিক আছে৷ অভিবাসী এবং তাদের আশেপাশে থাকা মানুষদের জীবনে আশা এবং অনিশ্চয়তা নিয়ে আসে অভিবাসন৷
রাজনৈতিকভাবে আলোচিত এই বিষয় নিয়ে নির্মিত জাদুঘরটি শুধু পরিসংখ্যান এবং আইন তুলে ধরছে না৷ জাদুঘরের পরিচালক অ্যান ক্রেমারস বলেন, ‘‘মানুষ হিসেবে অভিবাসন আমাদের জীবনের একটি অংশ৷ যতদিন আমরা মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকি, আমরা স্থানান্তরিত হই এবং সবসময় তা করে যাব৷ প্রত্যেক পরিবারে বলার মতো একটি অভিবাসনের গল্প আছে এবং আমরা এখানে যা দেখাতে চাই তা হলো, অভিবাসন কালজয়ী এবং সর্বজনীন, তবে সর্বোপরি, অত্যন্ত ব্যক্তিগত৷”
জাদুঘরটি নেদারল্যান্ডসের রটারডামে সাবেক এক ডকের গুদামে অবস্থিত৷ এখান থেকেই লাখ লাখ ইউরোপীয় ১৯ ও ২০ শতকে ভাগ্য অন্বেষণে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন৷ নতুন খোলা জাদুঘরটির স্থাপত্য এরইমধ্যে অনেকের নজর কেড়েছে৷
হেলিক্স স্টিল দিয়ে তৈরি দুটি সিঁড়ি ভবনটির মধ্যে দিয়ে এমনভাবে উপরে উঠে গেছে যা দেখতে টর্নেডোর মতো মনে হয়৷ জাদুঘরের ছাদে একটি চারিদিকে দেখার জন্য প্ল্যাটফর্ম আছে৷ ভবনটি ডিজাইন করেছেন চীনা স্থপতি মা ইয়ানসং৷
তিনি বলেন, ‘‘একটি নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়ার পর আপনি বিভিন্ন রুট বেছে নিতে পারেন- নিচে নামতে পারেন কিংবা উপরেও যেতে পারেন৷ এভাবে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আপনার দেখা হতে পারে, যেমন, অপরিচিত কোনো লোক৷ এছাড়া অন্য দর্শনার্থীদের সঙ্গেও দেখা হতে পারে৷ সে কারণে আমার মনে হয় এটি অভিবাসনের একটি রূপক হয়ে উঠেছে৷ আপনি যাত্রা শুরু করেন, আপনার একটি গন্তব্যস্থল থাকে এবং তারপর আপনি সময়ের মধ্য দিয়ে হেঁটে যান৷”
বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের সৃষ্ট প্রায় দেড়শ শিল্পকর্ম জাদুঘরে আছে৷ সবগুলোই কোনো না কোনোভাবে অভিবাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত৷ অনেকেই তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা তাদের কাজে অন্তর্ভুক্ত করেছেন৷
জাদুঘরের পরিচালক ক্রেমারস বলেন, ‘‘আমাদের অনেক শিল্পীর হয় নিজের অভিবাসনের অভিজ্ঞতা আছে, কিংবা তারা এটি নিয়ে গবেষণা করেছেন৷ বিষয়টি খুব আবেগের হতে পারে, কারণ, এর সঙ্গে হোমসিকনেস বিষয়টি জড়িয়ে থাকে, কাউকে বিদায় জানানো, স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারা না পারা, নতুন একটি বাড়ি খুঁজে পাওয়ারও বিষয় থাকে৷”
মাটির এই মাথাগুলো রটারডামের ১১৬ বাসিন্দার চিত্র তুলে ধরেছে৷ ইসরায়েলি শিল্পী ইফরাত জেহাভি এগুলো তৈরি করেছেন৷ ২০০১ সাল থেকে তিনি রটারডামে থাকছেন৷ একটি বিষয় তিনি খেয়াল করেছেন যে, আপনি যখন মানুষকে জিজ্ঞেস করেন তারা কোথায় যাচ্ছেন, প্রায়ই তারা জানান, তারা কোথা থেকে এসেছেন৷
অভিবাসনের খুব কম গল্পই আছে যেখানে ব্যাগের সংশ্লিষ্টতা থাকে না৷ অনেকের কাছে ব্যাগ শুধু জিনিসপত্র বহনের চেয়েও বেশি কিছু৷
লেখক ও ফেনিক্স জাদুঘরের কিউরেটর আবদেলকাদের বেনালি বলেন, ‘‘দুই হাজার লাগেজ মানে হলো দুই হাজারটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত গল্প, যা একটি উন্নত জীবন পাওয়ার জন্য ত্যাগ স্বীকারের কথা বলে৷ একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া, আশাবাদী, কিন্তু আপনার প্রিয় মানুষদের পেছনে ফেলে আসা৷ তাই লাগেজগুলো আশায় ভরা, যন্ত্রণায় ভরা, এবং এটাই এই গোলকধাঁধার সার্বজনীন উপাদান৷”
ফেনিক্স জাদুঘরে থাকা সবচেয়ে পুরনো স্যুটকেসটি ১৮৯৮ সালে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথে করে নেদারল্যান্ডসে পৌঁছেছিল৷ দর্শনার্থীরা স্যুটকেসের ল্যাবিরিন্থে গিয়ে প্রতিটি লাগেজের পেছনের গল্প শুনতে পারেন৷
‘অভিবাসীদের পরিবার’ শীর্ষক এই ছবি প্রদর্শনীতে ১৩৬ জন আলোকচিত্রী বিদায়, ভ্রমণ এবং আগমনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন৷ ছবিগুলো একজন মানুষের জন্য অভিবাসন, নতুন বাড়িতে ওঠা এবং সেখানে থাকতে শুরু করার মানে কী, তা তুলে ধরে৷
