নেতিবাচক মানুষদের এড়িয়ে চলার ৭ উপায়

আমাদের আশেপাশে এমন কিছু মানুষ থাকেন যারা সবসময়ই নেতিবাচক কথা বলেন। আবহাওয়া ভালো হলে তারা গরমের অভিযোগ করেন, অফিসে প্রমোশন পেলে কাজের চাপের কথা ভাবেন, আর আপনার কোনো খুশির খবরেও তারা কোনো না কোনো খুঁত খুঁজে বের করেন। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এদের বলা হয় ‘ক্রনিকালি নেগেটিভ পিপল’ বা চিরকাল নেতিবাচক মানসিকতার মানুষ। এদের সাথে দীর্ঘ সময় কাটালে আপনার নিজের মানসিক শক্তিও কমে যেতে পারে।
আজকের এই বিশেষ প্রতিবেদনে আমরা আলোচনা করব কীভাবে নিজের মানসিক প্রশান্তি বজায় রেখে এই ধরণের মানুষদের সামলানো যায়।
১. নেতিবাচকতাকে ব্যক্তিগতভাবে নেবেন না
প্রথমেই মনে রাখবেন, একজন নেতিবাচক মানুষের আচরণ আপনার সম্পর্কে নয়, বরং তার নিজের অভ্যন্তরীণ সমস্যার প্রতিফলন। তিনি হয়তো নিজের জীবন নিয়ে অসন্তুষ্ট বা হতাশ, আর সেই বিষাদ তিনি অন্যের ওপর উগরে দেন। যখন আপনি বুঝতে পারবেন যে তার নেতিবাচক কথাগুলো আপনার ব্যক্তিগত কোনো ব্যর্থতা নয়, তখন আপনি মানসিকভাবে অনেক বেশি শান্ত থাকতে পারবেন।
২. সহমর্মিতা দেখান কিন্তু তর্কে জড়াবেন না
নেতিবাচক মানুষেরা প্রায়ই মনোযোগ আকর্ষণ করতে চান। আপনি যদি তাদের সাথে তর্কে জড়ান, তবে পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে। তার বদলে শান্তভাবে বলুন, “আমি বুঝতে পারছি তুমি খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছো।” এতে তারা শান্ত হতে পারেন। তবে খেয়াল রাখবেন, তাদের অভিযোগের তালিকায় নিজেকে জড়াবেন না।
৩. ‘লেট দেম’ (Let Them) থিওরি প্রয়োগ করুন
আমেরিকান লেখক মেল রবিনসের বিখ্যাত এই থিওরিটি নেতিবাচক মানুষের ক্ষেত্রে দারুণ কার্যকর। তারা যদি অভিযোগ করতে চায়, করতে দিন (Let them)। তারা যদি আপনার সমালোচনা করতে চায়, করতে দিন। মনে মনে শুধু বলুন, “এটা তাদের স্বভাব, আমার এতে কিছু করার নেই।” যখন আপনি তাদের পরিবর্তনের চেষ্টা ছেড়ে দেবেন, তখন আপনার মনের বোঝা অনেকটাই হালকা হয়ে যাবে।
৪. সীমানা নির্ধারণ করুন
আপনার সময় এবং মানসিক শক্তির মালিক আপনি নিজেই। যদি দেখেন কেউ আপনার ইতিবাচক চিন্তাগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে, তবে তার সাথে কাটানো সময়ের পরিমাণ কমিয়ে দিন। যদি অফিস বা পরিবারে এমন কেউ থাকে যাকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়, তবে আলাপের বিষয়বস্তু বদলে দিন। নেতিবাচক কথা শুরু করলেই আপনি অন্য কোনো গঠনমূলক বিষয়ে কথা বলা শুরু করুন।
৫. সমাধানের দিকে ফোকাস করুন
নেতিবাচক মানুষরা কেবল সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করেন। তারা যখন কোনো অভিযোগ নিয়ে আপনার কাছে আসবেন, তখন তাদের কাছে সমাধান জানতে চান। যেমন, “তুমি তো এই সমস্যাটা নিয়ে বললে, তোমার মতে এটা ঠিক করার উপায় কী হতে পারে?” যখন তারা দেখবেন আপনি কেবল অভিযোগ শুনতে রাজি নন, বরং সমাধানের কথা বলছেন, তখন তারা ধীরে ধীরে আপনার কাছে অভিযোগ করা কমিয়ে দেবেন।
৬. নিজের পজিটিভ সার্কেল বড় করুন
একটি নেতিবাচক মানুষের প্রভাব কাটাতে অন্তত পাঁচজন ইতিবাচক মানুষের সান্নিধ্য প্রয়োজন। আপনার আশেপাশে এমন বন্ধুদের রাখুন যারা আপনাকে অনুপ্রেরণা দেয়, হাসায় এবং গঠনমূলক সমালোচনা করে। পজিটিভ মানুষের সাথে সময় কাটালে আপনার মনের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে, ফলে নেতিবাচকতা আপনাকে সহজে কাবু করতে পারবে না।
৭. না বলতে শিখুন
অনেক সময় নেতিবাচক মানুষরা তাদের সব আবেগীয় বোঝা আপনার ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। সবসময় তাদের কথা শোনার জন্য নিজেকে উপলব্ধ রাখবেন না। বিনীতভাবে বলুন, “আমি এখন অন্য একটি কাজে ব্যস্ত আছি, এই বিষয়টি নিয়ে পরে কথা বললে ভালো হয়।” নিজের মানসিক সুস্থতার জন্য ‘না’ বলা কোনো অন্যায় নয়।
পরিশেষ
আমাদের জীবনে আমরা কার সাথে দেখা করব তা সবসময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, কিন্তু কার কথায় কতটা প্রভাবিত হবো, সেই নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ আমাদের হাতে। ক্রনিকালি নেতিবাচক মানুষরা আপনার জীবনের গতি কমিয়ে দিতে পারে যদি আপনি তাদের সুযোগ দেন। তাই নিজের চারপাশে একটি অদৃশ্য মানসিক সুরক্ষা দেয়াল তৈরি করুন। মনে রাখবেন, পৃথিবীকে পরিবর্তন করার চেয়ে নিজের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা অনেক সহজ। অন্যের অন্ধকার যেন আপনার ভেতরের আলো নিভিয়ে দিতে না পারে, সেই দায়িত্বটুকু নিজের কাঁধে নিন। সুস্থ থাকুন, ইতিবাচক থাকুন।