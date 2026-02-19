Close Menu
    প্রযুক্তি কি নিয়ন্ত্রণ করে ফেলছে মানবজাতিকে!

    ভোরবেলা স্মার্টফোনের অ্যালার্মে ঘুম ভাঙা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমানোর আগে ইন্টারনেটে দুনিয়ার খবর নেওয়া, আমাদের চব্বিশ ঘণ্টার প্রতিটি মুহূর্ত এখন প্রযুক্তির সুতোয় গাঁথা। এক সময় যা ছিল কল্পবিজ্ঞান, আজ তা-ই আমাদের হাতের মুঠোয়। প্রযুক্তির এই অতিদ্রুত বিবর্তন কেবল আমাদের জীবনকে সহজ করেনি, বরং বদলে দিয়েছে আমাদের চিন্তা ও কাজের ধরন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রযুক্তির এই অদম্য গতি আমাদের কোন গন্তব্যে নিয়ে যাচ্ছে? আমরা কি এক নতুন স্বর্ণযুগের পথে, নাকি যন্ত্রের হাতে নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছি?

    বিষয়সূচি

    কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) : যন্ত্র যখন চিন্তা করতে শেখে

    বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত ও প্রভাবশালী প্রযুক্তি হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI)। চ্যাটবট থেকে শুরু করে স্বয়ংক্রিয় গাড়ি, সবখানেই এখন এআই-এর জয়জয়কার।

    • দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার : গুগল ম্যাপস আমাদের রাস্তা দেখাচ্ছে, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আমাদের পছন্দের সিনেমা খুঁজে দিচ্ছে।
    • দক্ষতা বৃদ্ধি : একজন পেশাদার লেখক বা সাংবাদিক হিসেবে আপনি হয়তো দেখছেন, কীভাবে এআই তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের কাজকে কয়েক ঘণ্টার বদলে কয়েক সেকেন্ডে নামিয়ে এনেছে।

    যোগাযোগের বিপ্লব ও ফাইভ-জি 

    ইন্টারনেট এখন আর বিলাসিতা নয়, বরং মৌলিক অধিকারের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফাইভ-জি প্রযুক্তির আগমন বিশ্বজুড়ে ডেটা আদান-প্রদানের গতিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এর ফলে ভার্চুয়াল রিয়ালিটি (VR) এবং মেটাভার্সের মতো ধারণাগুলো এখন অনেক বেশি বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছে। এখন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বসে অস্ত্রোপচার করা বা ক্লাস নেওয়া কোনো অবাস্তব বিষয় নয়।

    শিক্ষা ও চিকিৎসায় প্রযুক্তির ছোঁয়া

    প্রযুক্তির সবচেয়ে ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে।

    • টেলিমেডিসিন : প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ এখন ঘরে বসেই বিদেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারছেন।
    • এডু-টেক : হাতে থাকা স্মার্টফোনটি এখন একটি আস্ত লাইব্রেরি। ইউটিউব বা অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে যেকোনো বিষয় শেখা এখন সবার জন্য উন্মুক্ত।

    চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও বাংলাদেশ

    বাংলাদেশ এখন আর প্রযুক্তির দৌড়ে পিছিয়ে নেই। ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে দেশজুড়ে হাই-টেক পার্ক এবং ফ্রিল্যান্সিং খাতের বিকাশ ঘটছে। গ্রামের একজন কিশোরও আজ ল্যাপটপ ব্যবহার করে বিশ্ববাজারে নিজের মেধা বিক্রি করছে, এটিই প্রযুক্তির প্রকৃত ক্ষমতায়ন।

    প্রযুক্তির অন্ধকার দিক : আমরা কি সচেতন?

    আলোর নিচেই যেমন অন্ধকার থাকে, প্রযুক্তির অতি-ব্যবহারের কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে।

    • সাইবার নিরাপত্তা : ব্যক্তিগত তথ্য চুরি এবং অনলাইন প্রতারণা এখন বড় দুশ্চিন্তার কারণ।
    • মানসিক স্বাস্থ্য : সোশ্যাল মিডিয়ার নেশা এবং মানুষের সাথে সরাসরি যোগাযোগের অভাব আমাদের একাকীত্ব ও বিষণ্ণতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
    • চাকরির সংকট : অনেক ক্ষেত্রে রোবট ও এআই মানুষের জায়গা দখল করে নেওয়ায় কায়িক শ্রমের চাকরির বাজার সংকুচিত হচ্ছে।

    আগামীর প্রযুক্তি : মহাকাশ ও গ্রিন টেক 

    ভবিষ্যতের প্রযুক্তি হবে পরিবেশবান্ধব বা ‘গ্রিন টেকনোলজি’। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ইলেকট্রিক গাড়ি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ছে। পাশাপাশি ইলন মাস্কের মতো উদ্যোক্তারা মহাকাশ পর্যটনকে সাধারণ মানুষের নাগালে আনার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে মঙ্গলে মানুষের বসতি স্থাপন আর স্রেফ সিনেমার গল্প থাকবে না।

    শেষ কথা : প্রযুক্তি যেন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ না করে

    প্রযুক্তি একটি শক্তিশালী দ্বিমুখী তলোয়ার। এটি আমাদের জীবনকে যতটা সমৃদ্ধ করতে পারে, অসতর্ক ব্যবহারে ততটাই ক্ষতি করতে পারে। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো প্রযুক্তির দাপটে নিজের মানবিক সত্তাকে হারিয়ে না ফেলা। প্রযুক্তির লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের সেবা করা, মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা নয়। উদ্ভাবন আর মানবিকতার সঠিক মেলবন্ধনই পারে আমাদের একটি সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ আগামী উপহার দিতে।

