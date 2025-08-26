Close Menu
    বিড়াল দত্তকে মিলবে ফ্ল্যাট ও টাকা

    বিড়াল
    বিড়াল

    বিড়াল পোষা অনেকের কাছেই একটি শখের বিষয়। এর মাধ্যমে আপনি মানসিক প্রশান্তি এবং সাহচর্য লাভ করতে পারেন। এই পৃথিবীতে মানুষ বড় একা। আর একাকীত্ব ঘোচানোর জন্য মানুষ যেমন সঙ্গী খুঁজে ফেরেন, অনেকে আবার প্রাণীদের পরম যত্নে পোষেন।

    তবে এবার বিড়াল দত্তক নিলে মিলবে ফ্ল্যাট ও টাকা। অবাক হচ্ছেন, কিন্তু কথাটা সত্যি। চীনের গুয়াংডং প্রদেশের এক বাসিন্দা যার ছদ্মনাম লং। তিনি নিঃসন্তান। স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে একেবারে একা জীবনযাপন করছিলেন লং। একদিন বৃষ্টিভেজা রাস্তায় চারটি বিড়াল কুড়িয়ে পান, তারপর সেই বিড়ালগুলোকে নিজের বাড়িতে জায়গা দেন। সবশেষে একটি বিড়াল বেঁচে আছে। নিজেই বিড়ালটির দেখাশোনা করতেন।

    লংয়ের এখন বয়স বেড়েছে। বয়সের ভারে বিড়ালটির ঠিকঠাক যত্ন নিতে পারছেন না। স্থানীয় একটি টেলিভিশনের খবরে বলা হয়েছে, ভালো ব্যক্তি পেলে নিজের ফ্ল্যাট ও জমানো সব অর্থ দিয়ে বিড়ালটাকে দত্তক দিতে চান লং। তবে লংয়ের পোষা বিড়াল সিয়ানবার যত্নে কোনো ত্রুটি করা যাবে না।

    ৮২ বছর বয়সী লংয়ের বিড়ালের জন্য উত্তরাধিকারী খোঁজার বিষয়টি চীনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পরে অনলাইনে অনেকেই বিষয়টি নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

    একজন লিখেছেন, যদি কেউ এ প্রস্তাবে রাজি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, চীনের মানুষেরা বিড়াল ভালোবাসতে পারে না, নয়তো শর্তগুলো কঠিন। এক নারী মন্তব্য করেছেন, আমি বিড়ালটিকে নিতে রাজি, টাকার দরকার নেই। আমি নিজেও ভেবেছি, আমার মৃত্যু হলে বিড়ালটি কে দেখবে? যদি কাউকে বিশ্বাস না করা যায়, তাহলে উত্তরাধিকারীর জন্য অর্থ রেখে যাওয়া যেতে পারে, যাতে বিড়ালটা বোঝা না হয়ে ওঠে।

