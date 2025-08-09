গরমেও গলবে না আইসক্রিম!

আইসক্রিম। বোড় থেকে ছোট সকলেরই একটি পছন্দের খাবার এটি। যা গরমে দিনে আমাদের কাছে আরো একটি প্রশান্তির খাবার। গরমের দিনে হাতে ঠান্ডা আইসক্রিম মানেই শান্তি।
তবে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে মুহূর্তেই গলে যায় এই প্রিয় খাবারটি। তবে বিজ্ঞানীরা প্রিয় খাবার তাপমাত্রা বেড়ে গেলে যাতে না গলে তা নিয়ে নতুন সমাধান এনেছেন। খবর বিবিসি
কয়েক বছর আগে জাপানের কানাজাওয়া আইস এমন এক আইসক্রিম তৈরি করে, যা প্রচণ্ড গরমেও গলত না। রহস্য ছিল পলিফেনল নামের এক অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে, যা বহু ফলে পাওয়া যায়। এই উপাদান আইসক্রিমকে এমনভাবে স্থিতিশীল করে যে গরমে গললেও তা তরল হয়ে গড়িয়ে পড়ে না।
আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন এর খাদ্যবিজ্ঞানী ক্যামেরন উইকস পলিফেনলের একটি বিশেষ ধরন ট্যানিক অ্যাসিড নিয়ে পরীক্ষা চালান। ০.৭৫%, ১.৫% এবং ৩% মাত্রায় অ্যাসিড মিশিয়ে দেখা যায়, উচ্চ মাত্রায় মিশলেই মিশ্রণ দ্রুত ঘন হয়ে যায়। ২৪ ঘণ্টা ঠান্ডা রাখার পর ৩% মিশ্রণ এতটাই জমাট হয় যে ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা বা কাপ উল্টে দিলেও পড়ে না।
মাইক্রোস্কোপে দেখা যায়, ট্যানিক অ্যাসিড ক্রিমের প্রোটিনের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে এক ধরনের নেটওয়ার্ক তৈরি করে, যা ফ্যাট কণাগুলোকে একত্র হতে বাধা দেয়।
ফলে গরমে গলেও আইসক্রিম রাবারের মতো আকার ধরে রাখে। তবে সময়ের সঙ্গে এর টেক্সচার পুডিংয়ের মতো হয়ে যায় এবং পলিফেনল ঠান্ডা রাখার ক্ষমতা রাখে না।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতে পলিফেনল প্রচলিত স্ট্যাবিলাইজারের মতোই আইসক্রিম শিল্পে ব্যবহৃত হতে পারে, বিশেষ করে দীর্ঘপথে পরিবহনের সময় বা গরম পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য এটি হতে পারে দারুণ সমাধান।
ভবিষ্যতে বাজারে এমন আইসক্রিম আসতে পারে, যা সারাদিন ট্রাকে থাকলেও গলবে না। তবে এই প্রযুক্তি কবে আমাদের স্থানীয় দোকানে পৌঁছাবে, তা জানাবে সময়ই।