এইচ-১বি ভিসা স্পন্সরশিপ বন্ধ করল আমেরিকার ৪ বড় কোম্পানি

নতুন এইচ-১বি ভিসার জন্য নিয়োগকর্তাদের ১ লক্ষ ডলার ফি দিতে হবে সেপ্টেম্বরে এমন ঘোষণা দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। হোয়াইট হাউসের নতুন নীতি পরিবর্তনের পর এইচ-১বি ভিসার স্পনসরশিপ বন্ধ বা কমিয়ে দিয়েছে দেশের বড় বড় কোম্পানিগুলো।
ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস জানায়, এইচ-১বি ভিসা স্পন্সরশিপ বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে বড় ৪টি কোম্পানি। যার মধ্যে রয়েছে ওয়ালমার্ট, কগনিজান্ট, ইনটুইটিভ সার্জিক্যাল, টাটা কনসাল্টেন্সি সার্ভিসেস (টিসিএস)।
দেশের অন্যতম বড় প্রতিষ্ঠান ওয়ালমার্টে কাজ করছেন প্রায় ২৪০০ এইচ-১বি ভিসা হোল্ডার। তবে এবার ভিসা স্পনসরশিপের প্রয়োজন থাকা প্রার্থীদের নিয়োগ স্থগিত করেছে কোম্পানিটি। ওয়ালমার্টের তাদের সিদ্ধান্তের কথা বিবিসি কে নিশ্চিত করেছে।
ওয়ালমার্টের একজন মুখপাত্র বলেন, ‘আমরা আমাদের গ্রাহকদের সেবা দেওয়ার জন্য সেরা প্রতিভা নিয়োগ এবং বিনিয়োগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে এইচ-১বি নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা সচেতনতা অবলম্বন করছি।’
ভারতের প্রতিষ্ঠিত আইটি কনসাল্টিং কোম্পানি কগনিজান্টের সদর দপ্তর নিউ জার্সিতে। নতুন এইচ-১বি নীতি সম্পর্কে সরাসরি কোনো বিবৃতি দেয়নি কগনিজান্ট।
তবে ১৪ অক্টোবর সাউথ ক্যারোলিনায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পদের জন্য একটি চাকরির বিজ্ঞাপনে কোম্পানিটি জানায়, ‘এই পদের জন্য শুধুমাত্র সেই প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে যারা আইনগতভাবে অ্যামেরিকার কাজ করার অনুমোদিত এবং যাদের জন্য নিয়োগকর্তার স্পনসরশিপ প্রয়োজন নেই।’
সেপ্টেম্বরে বিজনেস ইনসাইডার তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ায় ভিত্তিক মেড-টেক কোম্পানি ইনটুইটিভ সার্জিক্যাল এইচ-১বি ভিসার জন্য স্পনসরশিপ দেওয়া আপাতত বন্ধ করেছে।
কোম্পানির ওয়েবসাইটে ১০০টিরও বেশি চাকরির বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সংযুক্ত নোটিশগুলোতে লেখা ছিল, প্রশাসনের সাম্প্রতিক ঘোষণার ফলে তৈরি অনিশ্চয়তার কারণে, আমরা আপাতত সেই প্রার্থীদের জন্য অফার স্থগিত করছি যাদের এইচ-১বি ভিসার স্পনসরশিপের প্রয়োজন।
এদিকে, এইচ-১বি স্পনসরদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস ঘোষণা করেছে, তারা আর এইচ-১বি প্রোগ্রামের মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ করবে না।
কোম্পানিটির সিইও কে. কৃষ্ণিবাসন টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে বলেন, কোম্পানির ইতোমধ্যেই অ্যামেরিকার পর্যাপ্ত এইচ-১বি কর্মী আছে এবং এখন তারা স্থানীয় প্রতিভাদের নিয়োগে অগ্রাধিকার দেবে।