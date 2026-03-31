    শিশুর বিকাশে প্রকৃতির খোলা বাতাসে সময় কাটানো কেন জরুরি?

    Baby and nature
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »

    আধুনিক নাগরিক জীবনে শিশুরা অনেক সময় চার দেয়ালের মাঝে বন্দি হয়ে পড়ে, যা তাদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সাম্প্রতিক এক গবেষণা অনুযায়ী, শিশুদের মানসিক চাপ কমাতে এবং আচরণগত উৎকর্ষ সাধনে প্রকৃতির সান্নিধ্য জাদুর মতো কাজ করে। হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মতে, প্রকৃতির কাছাকাছি থাকা শিশুদের মধ্যে দুশ্চিন্তা এবং হাইপার-অ্যাক্টিভিটির সমস্যা অনেক কম দেখা যায়।

    নিচে শিশুকে প্রকৃতির কাছে নিয়ে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো তুলে ধরা হলো:

    মানসিক প্রশান্তি ও দ্রুত মেজাজ পরিবর্তন

    গবেষণায় দেখা গেছে, মানসিক চাপে ভোগা শিশুরা যখন পার্ক বা সবুজের সমারোহে হাঁটতে যায়, তখন তাদের মন খুব দ্রুত ভালো হয়ে যায়। প্রকৃতির শান্ত পরিবেশ তাদের মস্তিষ্কের অস্থিরতা কমিয়ে ইতিবাচক হরমোন নিঃসরণে সহায়তা করে।

    সামাজিক ও আচরণগত দক্ষতা বৃদ্ধি

    যেসব শিশু নিয়মিত প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তারা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি সামাজিক হয়। তাদের মধ্যে অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ এবং আচরণগত সমস্যা যেমন—অযথা রাগ বা খিটখিটে ভাব অনেক কম থাকে। এটি তাদের ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

    রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি

    অনেক অভিভাবক মনে করেন কাদা-মাটি বা গাছপালা মানেই নোংরা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির সাথে মিতালি শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ‘প্লস ওয়ান’ জার্নালে প্রকাশিত তথ্যানুসারে, সবুজ পরিবেশে সময় কাটালে শিশুদের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে।

    ডিজিটাল আসক্তি থেকে মুক্তি

    প্রকৃতির কাছে যাওয়ার ফলে শিশুদের স্ক্রিন-টাইম বা মোবাইল আসক্তি কমে। এটি তাদের সৃজনশীলতা বাড়াতে এবং চারপাশের জগত সম্পর্কে কৌতূহল তৈরি করতে সাহায্য করে।

     সারকথা

    শিশুর সুস্থ শৈশব নিশ্চিত করতে কেবল পুষ্টিকর খাবার বা দামি খেলনা যথেষ্ট নয়, বরং তাকে প্রকৃতির অবারিত রূপের স্বাদ নিতে দেওয়াও অপরিহার্য। বাড়ির কাছের ছোট পার্ক বা সবুজে ঘেরা মাঠই হতে পারে শিশুর মানসিক বিকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তাই অভিভাবক হিসেবে আমাদের উচিত ভীতি কাটিয়ে শিশুদের প্রকৃতির সাথে সখ্য গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা।

