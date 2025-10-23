এক প্রশ্নেই ভিসা বাতিল শিক্ষার্থীর, এফ-১ ভিসা নিয়ে নতুন বিতর্ক

এক অস্ট্রিয়ান নাগরিক সম্প্রতি অ্যামেরিকায় এফ-১ ভিসা আবেদনের জন্য সাক্ষাৎকারে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার আবেদন শুধু এক প্রশ্নের ভিত্তিতে কয়েক মিনিটের সাক্ষাৎকারের পরই বাতিল হয়ে যায় এবং তাকে ২১৪-বি প্রত্যাখ্যান পত্র দেয়া হয়।
হিন্দুস্তান টাইমস জানাই ঘটনাটি ওই শিক্ষার্থীর বন্ধু সামাজিক মাধ্যম রেডিটে শেয়ার করেছেন। পোস্টে বলা হয় সাক্ষাৎকারটি খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল এবং মাত্র একটি প্রশ্নের উত্তর না হওয়ায় ভিসা বাতিল করা হয়েছে।
রেডিটে এ দেয়া পোস্টে বলা হয়েছে, আবেদনকারী পূর্বে বি১/বি২ ভিসায় অ্যামেরিকায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন। এবার তিনি অ্যামেরিকার একটি কমিউনিটি কলেজে কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। এই প্রোগ্রামটি অস্ট্রিয়ায় নেই।
পোস্টে বলা হয়, ‘আমার সঙ্গীর আজ ভিসা সাক্ষাৎকার ছিল। মাত্র একটি প্রশ্নের পরই তার শিক্ষার্থী ভিসা বাতিল করে দেওয়া হলো। প্রশ্নটি ছিল, আপনি কি পূর্বে কোথাও পড়াশোনা করেছেন?তিনি আগে ভিয়েনায় ভর্তি ছিলেন, কিন্তু তার ওই প্রোগ্রামটি পছন্দ হয়নি।
পোস্টে আরও বলা হয়েছে, তাকে কোনও অতিরিক্ত কাগজপত্র দেখানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি, যা তার ‘দেশের সঙ্গে সম্পর্ক’ প্রমাণ করতে পারত। কর্মকর্তারা কোন কারণে ভিসা বাতিল করা হলো বা কোন তথ্য পর্যাপ্ত নয় তা ব্যাখ্যা করেননি।
এই শিক্ষার্থী একজন জার্মান নাগরিক এবং তার পরিবার প্রায় এক বছর ধরে অস্ট্রিয়ায় বসবাস করছেন।
এই ঘটনার পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে এফ-১ ভিসা প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে এবং অনেকেই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন।
কয়েকজন প্রতিক্রিয়ায় উল্লেখ করেছেন, ২১৪বি প্রত্যাখ্যান উচ্চদক্ষ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেও প্রায়ই ঘটতে পারে। তারা বলছেন, ভিসা পুনরায় আবেদন করার সময় বেশি প্রমাণপত্র দেখানো বা বিকল্প ভিসা বিকল্প বিবেচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
উল্লেখ্য এফ-১ ভিসাধারী শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অ্যামেরিকায় থাকতে পারেন। যারা অ্যামেরিকায় পড়তে যেতে চান, তাদের এই ভিসার জন্য আবেদনের প্রয়োজন পড়ে।