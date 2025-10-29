এই স্মার্টফোনগুলি দেবে DSLR-এর থেকেও দারুণ ছবি

বিশেষ মুহূর্তকে ফ্রেমবন্দী করুন এই স্মার্টফোনগুলি থেকে। DSLR-ফেল এই স্মার্টফোনগুলি দেবে অসাধারণ ফটোগ্রাফির অভিজ্ঞতা।
আপনিও কি দুর্দান্ত একটি স্মার্টফোন কেনার কথা ভাবছেন, যাতে থাকবে ঝকঝকে ক্যামেরা। পারফরম্যান্সের দিক থেকেও হবে সেরা। তাহলে আজকের এই প্রতিবেদনে দেখে নিন বছরের সেরা অত্যাধুনিক ক্যামেরার স্মার্টফোনের তালিকা। আপনার যদি ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফির শখ থাকে তাহলে এই স্মার্টফোনগুলি হতে পারে আপনার নিখুঁত চয়েস।
স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২৫ আল্ট্রা
স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২৫ আল্ট্রা তাদের জন্য যারা মোবাইল ফটোগ্রাফিতে অতুলনীয় পারফরম্যান্স পেতে চান। ফোনটিতে রয়েছে ২০০ মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরা। এছাড়া এতে ৫০ মেগাপিক্সেলের পেরিস্কোপ টেলিফটো লেন্স, ৫০ মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা-ওয়াইড লেন্স এবং ১০ মেগাপিক্সেলের টেলিফটো লেন্স, ৩x এবং ৫x জুম ক্ষমতা প্রদান করে। ভিডিও কল এবং সেলফির জন্য রয়েছে ১২ মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা।
আইফোন ১৭ প্রো
অ্যাপলের আইফোন ১৭ প্রো এ বছরের অন্যতম আলোচিত ক্যামেরা ফোন। এতে রয়েছে ট্রিপল ক্যামেরা সিস্টেম। যাতে আপনি পাবেন তিনটি ৪৮-মেগাপিক্সেল সেন্সর রয়েছে—প্রাইমারি, আল্ট্রা-ওয়াইড এবং পেরিস্কোপ টেলিফটো লেন্স। অপটিক্যাল ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন প্রযুক্তি। ফ্রন্ট ক্যামেরা ১৮ মেগাপিক্সেল।
গুগল পিক্সেল ১০ প্রো
গুগল পিক্সেল ১০ প্রো তার উন্নত এআই ক্যামেরা বৈশিষ্ট্যের জন্য আলাদা। এতে রয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরা, ৪৮ মেগাপিক্সেলের পেরিস্কোপ টেলিফটো সেন্সর এবং ৪৮ মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা-ওয়াইড লেন্স। গুগলের ইমেজ প্রসেসিং প্রযুক্তি। ফ্রন্ট ক্যামেরা ৪২ মেগাপিক্সেল, যা ভিডিও কল ও সেলফির জন্য পেশাদার মানের আউটপুট প্রদান করে।
আইফোন ১৬ প্রো
আইফোন ১৬ প্রো অ্যাপলের ক্যামেরার মান এবং পারফরম্যান্সের নিখুঁত সমন্বয়। এতে ৪৮-মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি লেন্স, ৪৮-মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা-ওয়াইড এবং ১২-মেগাপিক্সেলের টেলিফটো লেন্স রয়েছে। অপটিক্যাল ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশনের মাধ্যমে ছবি তোলা মসৃণ এবং স্পষ্ট হয়। ফ্রন্ট ক্যামেরা ১২ মেগাপিক্সেল, যা ভিডিও কল বা সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য স্ফটিক-স্বচ্ছ ছবি দিতে সক্ষম।
OnePlus 13
OnePlus 13 তাদের জন্য যারা কম দামে দারুণ ক্যামেরা স্মার্টফোন পাবেন। এতে ৫০-মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরা, ৫০-মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা-ওয়াইড লেন্স এবং ৫০-মেগাপিক্সেলের পেরিস্কোপ টেলিফটো সেন্সর রয়েছে। এতে রয়েছে ৩২ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা। সেলফি এবং ভিডিও কলে পেয়ে যান চমৎকার পারফরমেন্স।