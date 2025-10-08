‘ভারতীয়দের জন্য ভিসা নীতি শিথিল হবে না’

বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও গভীর করতে একটি উচ্চ-পর্যায়ের ব্যবসায়িক প্রতিনিধি দল নিয়ে ভারতে গিয়েছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। তার এ দুই দিনের সফরের মূল লক্ষ্য হলো সম্প্রতি স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
বুধবার (৮ অক্টোবর) ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ খবর জানানো হয়েছে। তবে সফরের আগেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতীয়দের জন্য ভিসা নীতি শিথিল করার কোনো পরিকল্পনা তার সরকারের নেই।
যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নয়নের ‘বড় সুযোগ’ রয়েছে। কিন্তু তিনি নিশ্চিত করেন, ভারতীয় কর্মী বা শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন করে কোনো ভিসা সুবিধা খোলার পরিকল্পনা নেই।
উড়োজাহাজে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে স্টারমার বলেন, ভারতের সঙ্গে এই বাণিজ্যচুক্তিতে ভিসার কোনো ভূমিকা নেই। ভিসা নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তিনি স্পষ্ট করেন যে, তার সরকারের আলোচনার মূল বিষয় হলো ব্যবসায়িক অংশীদারত্ব, বিনিয়োগ, চাকরি এবং যুক্তরাজ্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি, ভিসা নিয়ে নয়।
কয়েক বছর ধরে আলোচনার পর গত জুলাইয়ে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে একটি বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর করেছে ভারত। এই চুক্তির লক্ষ্য হলো লাখ কোটি পাউন্ডের বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা। এর ফলে যুক্তরাজ্যের গাড়ি ও হুইস্কি অপেক্ষাকৃত সস্তায় ভারতে রপ্তানি করা সম্ভব হবে এবং ভারতীয় পোশাক ও গয়না সস্তায় যুক্তরাজ্যে আমদানি করা যাবে।
এছাড়াও, চুক্তির একটি বিশেষ অংশ হিসেবে যেসব ভারতীয়রা স্বল্পমেয়াদি ভিসা নিয়ে যুক্তরাজ্যে কাজ করবেন, তারা সামাজিক নিরাপত্তা (সোশ্যাল সিকিউরিটি) ব্যয়ে তিন বছরের জন্য ছাড় পাবেন।
যুক্তরাজ্যের বর্তমান লেবার সরকার দেশটিতে সামগ্রিক অভিবাসন কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে। গত সপ্তাহে দলীয় সম্মেলনেও বিদেশিদের স্থায়ীভাবে বসবাসের ক্ষেত্রে নিয়মনীতি কঠোর করার ঘোষণা দেওয়া হয়। ভারতে এসেও স্টারমার সেই অবস্থানেই অটল থাকলেন।
উল্লেখ্য এই সফরে প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার একশ’রও বেশি উদ্যোক্তা, সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে একটি শক্তিশালী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।