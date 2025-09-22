বিমানের ভেতরে ইঁদুর, ফ্লাইট উড্ডয়নে বিলম্ব

ভারতের কানপুর বিমানবন্দরে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে ইঁদুরের উপস্থিতির কারণে তিন ঘণ্টা বিলম্বে উড্ডয়ন করেছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েন ১৪০ যাত্রী। খবর এনডিটিভি
ঘটনাটি ঘটে রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে। কানপুর থেকে দিল্লি যাওয়ার জন্য দুপুর ২টা ৫৫ মিনিটে ফ্লাইটটির ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। যাত্রীরা বোর্ডিং সম্পন্ন করে সিটে বসার পরই কেবিনে একটি ছোট ইঁদুরকে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যায়। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরই এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে যাত্রীদের নামিয়ে দেন।
বিমান থেকে যাত্রী নামানোর পর প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে ইঁদুর ধরার অভিযান চালানো হয়। এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় বোর্ডিং সম্পন্ন করা হয়।
শেষ পর্যন্ত ফ্লাইটটি নির্ধারিত সময়ের প্রায় তিন ঘণ্টা পর, সন্ধ্যা ৬টা ৩ মিনিটে কানপুর থেকে উড্ডয়ন করে এবং রাত ৭টা ১৬ মিনিটে দিল্লিতে অবতরণ করে।
এ বিষয়ে কানপুর বিমানবন্দরের গণমাধ্যম কর্মকর্তা বিবেক সিং জানিয়েছেন, যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে উড্ডয়ন বিলম্বিত করা হয়েছিল।