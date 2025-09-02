Close Menu
    ব্রিটেনের অবিবাহিত পুরুষরা ৪ মাসে একবার বিছানার চাদর পাল্টান

    মজার খবর 2 Mins Read
    বিছানার চাদর
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »
    বিছানার চাদর

    অনেকেই এটা জনসমক্ষে আলোচনা করা উচিৎ নয় এমন একটি বিষয় মনে করতে পারে, কিন্তু এটি এমন একটি জরুরি বিষয় যা আমাদের প্রত্যেককে প্রভাবিত করে। আপনার বিছানার চাদর কত ঘন ঘন পরিবর্তন করা এবং ধোয়া উচিত?

    তবে এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে জনগণ উত্তরে একমত হতে পারছে না, এবং যুক্তরাজ্যের ২ হাজার ২৫০ জন প্রাপ্তবয়স্কের উপর একটি নতুন জরিপে অন্যরকম উত্তর পাওয়া গেছে।

    প্রায় অর্ধেক অবিবাহিত পুরুষ বলেছেন, তারা চার মাস পর্যন্ত একটি চাদর না ধুয়েই ব্যবহার করেন, ১২% স্বীকার করেছেন যে তারা মনে পড়লেই চাদর ধুয়ে ফেলেন।

    রেডিও ওয়ান নিউজবিটকে ডা. লিন্ডসে ব্রাউনিং, যিনি একজন চার্টার্ড মনোবিজ্ঞানী, স্নায়ুবিজ্ঞানী এবং ঘুম বিশেষজ্ঞ, বলেন, ‘এটি সত্যিই একটি ভাল পরিকল্পনা নয়।’

    অবিবাহিত নারীরা নিয়মিত বিছানার চাদর পাল্টান, ৬২% প্রতি দুই সপ্তাহে তাদের বিছানা পরিষ্কার করে, এবং দম্পতিরা প্রতি তিন সপ্তাহে বিছানা পাল্টান।

    ডা. ব্রাউনিং বলেন, আমাদের সপ্তাহে একবার বা প্রতি দুই সপ্তাহে আমাদের শিট পরিবর্তন করা উচিত।

    স্বাস্থ্যবিধি একটি বড় ফ্যাক্টর এবং কারণগুলির মধ্যে একটি হল ঘাম। আপনি যদি কখনও তাপপ্রবাহে ঘুমানোর চেষ্টা করেন তবে আপনি বুঝতে পারবেন এটি কতটা কঠিন হতে পারে।

    ডা. ব্রাউনিং এর মতে, ‘ঘাম চাদরের মধ্যে যায় যা তাদের কেবল ঘৃণ্য গন্ধই করে না বরং বেশ জমে যায়।’

    কিন্তু এটা শুধু ঘাম নয় যা আমাদের ভাবতে হবে, আমাদের নিজেদের মৃত ত্বকের কোষ যা আমরা ঘুমের সময় পরিত্রাণ পাই তাও একটি উদ্বেগের বিষয়।

    ‘আপনি যদি আপনার বিছানার চাদরটি পর্যাপ্ত পরিমাণে না ধুয়ে থাকেন তবে এই চাদরগুলিতে আপনার মৃত ত্বকের কোষগুলোতে ছেয়ে যাবে। সাথে মাইট ছড়ানোর আশংকাও থাকে।’

