নাইজেরিয়ায় নৌকাডুবি, নিখোঁজ ৪০

নাইজেরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সোকোটো রাজ্যে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অন্তত ৪০ জনের বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। তবে নৌকাডুবির ঘটনায় ১০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। খবর আলজাজিরা
জাতীয় জরুরি ব্যবস্থাপনা সংস্থা (এনইএমএ) রোববার এক বিবৃতিতে জানায়, এই মর্মান্তিক নৌকাডুবির ঘটনায় সোকোটো অফিসের একটি উদ্ধারকারী দল কাজ করছে। মহাপরিচালক জুবাইদা উমর বলেন, ‘গোরোনিও বাজারে যাওয়ার পথে ৫০ জনের বেশি যাত্রী বহনকারী একটি নৌকাডুবির খবর পেয়েই আমরা ব্যবস্থা নিই।’
নেমা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বিবৃতিতে জানায়, প্রায় ১০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে, তবে ৪০ জনের বেশি যাত্রী এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।
স্থানীয় সংবাদপত্র দ্য পাঞ্চ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, নৌকায় অতিরিক্ত যাত্রী বহন এই দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। সোকোটোর নদীপথে চলাচলকারী নৌকাগুলোতে প্রায়ই এই সমস্যা দেখা দেয়।
নাইজেরিয়ায়, বিশেষ করে মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বর্ষাকালে প্রায়ই নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। এ সময়ে নদী ও হ্রদের পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করে। গত বছরের আগস্টে সোকোটো রাজ্যে একইরকম দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১৬ জন কৃষক প্রাণ হারান।
গত মাসে, নাইজেরিয়ার মধ্য-উত্তরাঞ্চলীয় নাইজার রাজ্যে প্রায় ১০০ যাত্রী বহনকারী একটি নৌকাডুবিতে ১৩ জনের মৃত্যু হয় এবং অনেকে নিখোঁজ হন। এর মাত্র দুদিন পর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জিগাওয়া রাজ্যে কৃষিকাজ থেকে ফেরার পথে নৌকাডুবির ঘটনায় ৬ জনের মৃত্যু হয়।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নৌপথে নিরাপত্তা জোরদার এবং নৌকায় অতিরিক্ত যাত্রী বহন বন্ধে কঠোর নজরদারির আহ্বান জানিয়েছে।