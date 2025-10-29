Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    প্রযুক্তি

    ফোন পে, গুগল পে- র বাজারে এবার নতুন ধামাকা ভারতীয় ‘জোহো পে ‘

    প্রযুক্তি 2 Mins Read
    জোহো পে
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »

    ‘ফোন পে’ এবং ‘গুগল পে’-র মতো প্রতিদ্বন্দ্বী বাজারে ভারতের ‘জোহো পে’ আসছে। এটি জোহো কোম্পানির একটি নতুন UPI পেমেন্ট অ্যাপ, যা তাদের চ্যাটিং ও কলিং অ্যাপ আরট্টাই-এর সঙ্গে যুক্ত হবে। জোহো পে শুধুমাত্র একটি অ্যাপ নয়, এটি একটি নতুন হার্ডওয়্যার-ভিত্তিক POS ডিভাইসও চালু করছে, যা ভারতে ডিজিটাল পেমেন্টের বাজারে একটি বড় পদক্ষেপ।

    জোহো পে

    জোহো পে-র বিশেষত্ব :

    ১) অ্যাপ-ভিত্তিক পেমেন্ট: জোহো পে-র মাধ্যমে UPI পেমেন্ট করা যাবে, যা সরাসরি চ্যাটিং এবং কলিং অ্যাপ আরট্টাইয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এটি ব্যবহারকারীদের জন্য একটি সমন্বিত অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

    ২) হার্ডওয়্যার-ভিত্তিক পেমেন্ট সমাধান: জোহো ভারতে নতুন POS (Point-of-Sale) ডিভাইস চালু করেছে। এই ডিভাইসগুলি কার্ড, UPI এবং অন্যান্য ওয়ালেট পেমেন্ট গ্রহণ করতে পারবে।

    ৩) প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান : জোহো পে সরাসরি ফোন পে এবং গুগল পে-র মতো প্রতিষ্ঠিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে প্রতিযোগিতা করবে। তাদের হার্ডওয়্যার-ভিত্তিক সমাধান এবং অ্যাপ-ভিত্তিক পেমেন্ট ক্ষমতা এই প্রতিযোগিতায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে।

    ৩) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন: জোহোকে পেমেন্ট অ্যাগ্রিগেটর হিসেবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) অনুমোদন দিয়েছে। এর মানে হল, তারা তৃতীয় পক্ষের হিসাবে UPI, কার্ড, বা ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পেমেন্ট গ্রহণ করতে পারবে এবং ব্যবসায়ীদের তা প্রদান করতে পারবে।

    ৪) বাজার এবং প্রতিযোগিতা: বর্তমানে, ফোন পে এবং গুগল পে ভারতের UPI পেমেন্ট বাজারে আধিপত্য বিস্তার করছে।

    ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরেও, ফোন পে প্রায় ৪৫.৭৪% বাজার শেয়ারের সাথে শীর্ষে ছিল, তারপরে গুগল পে ছিল ৩৫.৩০% শেয়ার নিয়ে।

    জোহো পে-র মতো নতুন খেলোয়াড়দের প্রবেশ এই বাজারকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে, যা ব্যবহারকারীদের জন্য আরও বেশি সুবিধা নিয়ে আসবে।

    ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

    জোহো পে-র আগমন ভারতে UPI পেমেন্ট বাজারের প্রতিযোগিতা বাড়াবে। যেহেতু জোহো এখন হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার দুটি ক্ষেত্রেই মনোযোগ দিচ্ছে, তাই এটি ভবিষ্যতে একটি শক্তিশালী প্রতিযোগী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    এ সম্পর্কিত আরও কন্টেন্ট »

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!