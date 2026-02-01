পানির অভাবে যেসব সমস্যা হয়, কিভাবে মিলবে প্রতিকার

আমাদের শরীরের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশই পানি। বলা হয়ে থাকে পানির অপর নাম জীবন। জীবনের প্রতিটি স্পন্দনে পানির ভূমিকা অপরিহার্য। কিন্তু ব্যস্ত জীবন আর অনিয়মের ভিড়ে আমরা প্রায়ই ভুলেই যাই, আমাদের শরীরটা অনেকটা যন্ত্রের মতো, যা পানির জ্বালানি ছাড়া অচল হয়ে পড়ে। সকালে বিছানা ছেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত আমরা যা কিছু করি, সবকিছুতেই পানির প্রয়োজন। কিন্তু পর্যাপ্ত পানি না খেলে কী হয়? চলুন জেনে নিই পানির অভাবজনিত সমস্যা এবং এ থেকে উত্তরণের উপায়।
পানির অভাব কেন হয়?
শরীরে যখন গ্রহণ করা পানির চেয়ে নির্গত হওয়া পানির পরিমাণ বেড়ে যায়, তখন তাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ডিহাইড্রেশন (Dehydration) বলা হয়। এটি শুধু তৃষ্ণা পাওয়া নয়, বরং কোষের ভেতরের রসদ ফুরিয়ে যাওয়ার সংকেত। অতিরিক্ত ঘাম, দীর্ঘক্ষণ রোদে থাকা, পর্যাপ্ত পানি পান না করা বা ডায়েরিয়া-বমির মতো অসুস্থতা এর প্রধান কারণ।
পানির অভাবে শরীরে যেসব সমস্যা দেখা দেয়
পানির অভাবে শরীর বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক জটিলতার সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু সমস্যা হলো:
১. ক্লান্তি ও অবসাদ : শরীরে পানির পরিমাণ কমে গেলে রক্তচাপ কমে যায় এবং হৃদপিণ্ডের ওপর চাপ বাড়ে। ফলে মস্তিষ্কে ও পেশিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছাতে পারে না। এতে আপনি অল্পতেই ক্লান্ত বোধ করেন এবং সারাদিন শরীরে একটা ম্যাজম্যাজে ভাব থাকে।
২. মাথাব্যথা ও মাথা ঘোরা : মস্তিষ্কের টিস্যুগুলো পানির ওপর নির্ভরশীল। পানিশূন্যতা হলে মস্তিষ্কের টিস্যুগুলো সাময়িকভাবে সংকুচিত হয়, যা তীব্র মাথাব্যথা তৈরি করে। অনেক সময় রোদে হাঁটলে যে মাথা ঘোরে, তার মূল কারণই হলো পানির অভাব।
৩. ত্বকের উজ্জ্বলতা হারানো ও শুষ্কতা : পানির অভাবে ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা কমে যায়। ত্বক খসখসে হয়ে পড়ে, বলিরেখা দ্রুত দেখা দেয় এবং চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে। সুন্দর ত্বকের জন্য দামী প্রসাধনীর চেয়ে এক গ্লাস পানি অনেক বেশি কার্যকর।
৪. হজমের সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্য : খাবার হজম করতে এবং অন্ত্রের চলাচল স্বাভাবিক রাখতে পানির প্রয়োজন। শরীরে পানি কম থাকলে বর্জ্য পদার্থ থেকে পানি শুষে নেয় কোলন, ফলে মল শক্ত হয়ে যায় এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সৃষ্টি হয়।
৫. কিডনির জটিলতা ও প্রস্রাবে সংক্রমণ : কিডনির কাজ হলো শরীর থেকে টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেওয়া। পানি কম খেলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে এবং প্রস্রাবের রং গাঢ় হলুদ হয়ে যায়, যা জ্বালাপোড়া ও ইনফেকশনের কারণ হতে পারে।
৬. মেজাজ খিটখিটে হওয়া ও মনোযোগের অভাব : সামান্য পানিশূন্যতাও আপনার মনোযোগ নষ্ট করতে পারে। মেজাজ খিটখিটে হওয়া, কাজে অনীহা এবং স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়ার পেছনেও পানির অভাব দায়ী।
পানিশূন্যতা বোঝার উপায়
আপনার শরীর পানির অভাবে ভুগছে কিনা তা বুঝতে নিচের লক্ষণগুলো লক্ষ্য করুন:
প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া এবং রঙ গাঢ় হওয়া।
তীব্র তৃষ্ণা পাওয়া এবং মুখ শুকিয়ে যাওয়া।
ত্বক টেনে ধরলে সহজেই আগের অবস্থায় না ফেরা।
ঘন ঘন বুক ধড়ফড় করা।
মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হওয়া (পানির অভাবে লালা কম তৈরি হলে ব্যাকটেরিয়া বাড়ে)।
সমাধানের উপায়: জীবনযাত্রায় আনুন পরিবর্তন
পানির অভাব পূরণ করা খুব কঠিন কোনো কাজ নয়। শুধু সচেতনতাই পারে আপনাকে সুস্থ রাখতে।
১. লক্ষ্য নির্ধারণ করুন : একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন গড়ে ৮-১০ গ্লাস (২-৩ লিটার) পানি পান করা উচিত। তবে আপনার ওজন, পরিশ্রমের ধরন এবং আবহাওয়ার ওপর ভিত্তি করে এটি কমবেশি হতে পারে।
২. পানির কথা মনে করিয়ে দেওয়া অ্যাপ : আমরা অনেক সময় কাজের চাপে পানি খেতে ভুলে যাই। বর্তমানে স্মার্টফোনে অনেক ‘ওয়াটার রিমাইন্ডার’ অ্যাপ পাওয়া যায়। সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া ডেস্কে সবসময় একটি পানির বোতল রাখুন।
৩. পানিযুক্ত ফল ও সবজি খান : শুধু পানি পান করে নয়, খাবারের মাধ্যমেও পানির চাহিদা মেটানো সম্ভব। আপনার খাদ্যতালিকায় শসা, তরমুজ, কমলা, পেঁপে, স্ট্রবেরি, লেটুস এবং লাউয়ের মতো পানিযুক্ত সবজি ও ফল রাখুন।
৪. ডাবের পানি ও প্রাকৃতিক শরবত : বাইরে রোদে কাজ করলে শরীর থেকে প্রচুর ইলেকট্রোলাইট বেরিয়ে যায়। এক্ষেত্রে সাধারণ পানির পাশাপাশি ডাবের পানি বা লেবুর শরবত পান করলে দ্রুত শক্তি ফিরে পাওয়া যায়। তবে চিনিযুক্ত কোমল পানীয় বা অতিরিক্ত চা-কফি এড়িয়ে চলাই ভালো। কারণ এগুলো উল্টো শরীরকে পানিশূন্য করে ফেলে।
৫. ব্যায়ামের আগে ও পরে সচেতনতা: যারা ব্যায়াম বা কায়িক শ্রম করেন, তাদের স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পানি পান করা প্রয়োজন। ব্যায়াম শুরুর ৩০ মিনিট আগে এবং ব্যায়াম শেষ করার পর পর্যাপ্ত পানি পান নিশ্চিত করুন।
শরীর নামক এই সুন্দর যন্ত্রটিকে সচল রাখতে পানির বিকল্প নেই। আমরা অনেক সময় ছোটখাটো শারীরিক সমস্যাকে গুরুত্ব দিই না, যা পরে বড় ব্যাধিতে রূপ নেয়। প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পানের অভ্যাস আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে, ত্বক সজীব রাখবে এবং আপনাকে রাখবে প্রাণবন্ত। তাই আজ থেকেই প্রতিজ্ঞা করুন, তৃষ্ণার অপেক্ষায় না থেকে নিয়মিত বিরতিতে পানি পান করবেন। আর এই অভ্যাস করতে পারলে সুস্থ ও সুন্দর থাকতে পারবেন।