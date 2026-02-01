মেন্সট্রুয়াল হেলথ: নারীদের জন্য জরুরি টিপস

প্রকৃতির এক অনন্য আশীর্বাদ হলো নারীত্ব। আর এই নারীত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো ঋতুচক্র বা মাসিক। অথচ আমাদের সমাজে আজও এই বিষয়টি নিয়ে আড়ালে কথা বলার প্রবণতা দেখা যায়। যেন এটি কোনো গোপনীয় অসুস্থতা! তবে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, মেন্সট্রুয়াল হেলথ বা মাসিক স্বাস্থ্য শুধু একটি শারীরিক প্রক্রিয়া নয়, এটি একজন নারীর সামগ্রিক সুস্থতার আয়না। প্রতি মাসে শরীর যখন নতুন করে নিজেকে সাজিয়ে নেয়, তখন সেই সময়টায় একটু বাড়তি যত্ন, সঠিক খাদ্যাভ্যাস আর সচেতনতা পাল্টে দিতে পারে আপনার জীবনযাত্রার মান। আজ আমরা জানবো পিরিয়ড চলাকালীন অস্বস্তি কাটিয়ে কীভাবে নিজেকে সতেজ ও রোগমুক্ত রাখা যায়।
মেন্সট্রুয়াল হাইজিন বা পিরিয়ড চলাকালীন পরিচ্ছন্নতা :
সুস্থ থাকার প্রাথমিক ধাপ হলো পরিচ্ছন্নতা। মাসিকের সময় সংক্রমণের ঝুঁকি সাধারণ সময়ের চেয়ে অনেক বেশি থাকে। তাই নিচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখা জরুরি:
সঠিক স্যানিটারি ন্যাপকিন নির্বাচন: সবসময় উন্নতমানের এবং আরামদায়ক স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করুন। যদি কাপড়ের প্যাড ব্যবহার করেন, তবে তা অবশ্যই জীবাণুমুক্ত গরম পানিতে ধুয়ে কড়া রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।
নিয়মিত প্যাড পরিবর্তন: রক্তপ্রবাহ কম হোক বা বেশি, প্রতি ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা অন্তর প্যাড পরিবর্তন করা উচিত। দীর্ঘক্ষণ একই প্যাড ব্যবহারে ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ বা ‘টক্সিক শক সিনড্রোম’ হতে পারে।
পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা: গোপনাঙ্গ পরিষ্কার রাখতে সাধারণ কুসুম গরম পানি ব্যবহার করাই যথেষ্ট। সুগন্ধিযুক্ত সাবান বা ক্ষতিকর কেমিক্যালযুক্ত ওয়াশ ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। কারণ এটি শরীরের স্বাভাবিক pH ভারসাম্য নষ্ট করে।
খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টি: কী খাবেন, কী বাদ দেবেন?
মাসিকের দিনগুলোতে শরীরে হরমোনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। সঠিক খাবার এই সময়ের ক্লান্তি ও মেজাজের খিটখিটে ভাব দূর করতে সাহায্য করে।
১. আয়রন সমৃদ্ধ খাবার: মাসিকের সময় শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে যায়, তাই রক্ত স্বল্পতা রোধে কচু শাক, পালং শাক, কলিজা, ডালিম এবং খেজুরের মতো আয়রন সমৃদ্ধ খাবার খাদ্যতালিকায় রাখুন।
২. প্রচুর পানি পান: এই সময় শরীরে পানিশূন্যতা দেখা দিতে পারে, যা থেকে মাথাব্যথা বা পেট ফাঁপা হতে পারে। দিনে অন্তত ৮-১০ গ্লাস পানি পান করুন।
৩. ম্যাগনেশিয়াম ও ওমেগা-৩: ডার্ক চকোলেট, বাদাম এবং সামুদ্রিক মাছ পেশির টান বা পেটে ব্যথা কমাতে কার্যকর।
৪. এড়িয়ে চলুন: অতিরিক্ত ক্যাফেইন (চা-কফি), লবণাক্ত খাবার এবং অতিরিক্ত মিষ্টিজাতীয় খাবার এই সময়ে এড়িয়ে চলাই ভালো। এগুলো শরীরে পানি জমিয়ে পেট ফাঁপার সমস্যা বাড়ায়।
পিরিয়ডের ব্যথা বা ক্র্যাম্প থেকে মুক্তির উপায়
অধিকাংশ নারীই পিরিয়ডের প্রথম কয়েক দিন অসহ্য পেটে ব্যথায় ভোগেন। কিছু ঘরোয়া উপায়ে এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব:
হট ওয়াটার ব্যাগ: তলপেটে গরম পানির সেঁক দিলে জরায়ুর পেশি শিথিল হয় এবং রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, যা দ্রুত ব্যথা কমায়।
হালকা ব্যায়াম: খুব ভারী ব্যায়াম না করে এই সময় যোগব্যায়াম বা হালকা হাঁটাহাঁটি করলে এন্ডোরফিন হরমোন নিঃসৃত হয়, যা প্রাকৃতিক ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে।
আদা চা: এক কাপ গরম আদা চা মাসিকের অস্বস্তি কাটাতে যাদুর মতো কাজ করে।
মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন
পিরিয়ডের কয়েক দিন আগে থেকেই অনেকের মধ্যে বিষণ্নতা, খিটখিটে মেজাজ বা হুটহাট কান্না পাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দেয়। এটি সম্পূর্ণ হরমোনাল। এই সময়ে পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করুন। পরিবারের সদস্যদের সাথে নিজের সমস্যার কথা শেয়ার করুন। মনে রাখবেন, মানসিক সুস্থতা আপনার শারীরিক সুস্থতার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে।
কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন?
মাসিক হওয়া মানেই অসুস্থতা নয়, তবে কিছু লক্ষণ দেখলে অবহেলা করা ঠিক হবে না:
যদি রক্তক্ষরণ অস্বাভাবিক বেশি হয় (প্রতি ১-২ ঘণ্টায় প্যাড পরিবর্তন করতে হলে)।
মাসিক সাত দিনের বেশি স্থায়ী হলে।
অসহ্য ব্যথা যা সাধারণ ওষুধ বা সেঁকেও কমছে না।
দুই মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তক্ষরণ হলে।
মেন্সট্রুয়াল হেলথ নিয়ে কথা বলা কোনো লজ্জার বিষয় নয়। বরং এটি সচেতনতার পরিচায়ক। একজন সুস্থ নারীই পারেন একটি সুস্থ সমাজ উপহার দিতে। তাই নিজের শরীরকে জানুন, সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন এবং সুস্থতার এই মিছিলে সামিল হোন। আপনার ছোট একটি সচেতন পদক্ষেপ আপনাকে বড় কোনো স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে পারে।