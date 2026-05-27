ঈদে ওটিটিতে আসছে প্রতীক্ষিত ওয়েব ফিল্ম ‘তাজমহল’

ব্যস্ত নাগরিক জীবন, করপোরেট অফিসের ক্লান্তি আর প্রতিদিনের চেনা রুটিনে আমরা যখন একটু বিনোদনের খাঁচা খুঁজি, তখন ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো আমাদের অন্যতম আশ্রয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে উৎসবের দিনগুলোতে ঘরে বসে ভালো কনটেন্ট দেখার চাহিদা থাকে তুঙ্গে। এবারের ঈদুল আজহার বিনোদনে সেই চাহিদাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ‘বঙ্গ’ নিয়ে আসছে তাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এবং বহুল আলোচিত অরিজিনাল ওয়েব ফিল্ম ‘তাজমহল’। সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়াজাল পেরিয়ে দুটি হৃদয়ের এক অবিনশ্বর এবং আবেগঘন প্রেমের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে এই বিগ বাজেট চলচ্চিত্রটি।
সম্প্রতি রাজধানীর যমুনা ফিউচার পার্কের ব্লকবাস্টার সিনেমাসে এক জাঁকজমকপূর্ণ প্রিমিয়ার শোর মাধ্যমে উন্মোচিত হলো এই ফিল্মের ফার্স্ট লুক ও ঘোষণা। জমকালো সেই সন্ধ্যায় যেন বসেছিল শোবিজ অঙ্গনের এক বর্ণিল মিলনমেলা।
১১ বছর পর ওয়াহিদ আনামের রাজকীয় প্রত্যাবর্তন
‘তাজমহল’ চলচ্চিত্রটির সবচেয়ে বড় চমক এর নির্মাতা। ‘চক্র’ ও ‘পাড়ি’র মতো জনপ্রিয় ও প্রশংসিত কনটেন্ট দিয়ে যিনি একসময় দর্শকদের মন জয় করেছিলেন, সেই গুণী নির্মাতা ওয়াহিদ আনাম দীর্ঘ ১১ বছরের বিরতি ভেঙে আবারও পরিচালকের আসনে ফিরছেন।
দীর্ঘ বিরতির পর ক্যামেরার পেছনে ফেরা প্রসঙ্গে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে ওয়াহিদ আনাম বলেন—
“আমরা শুধু একটি সাধারণ ওয়েব ফিল্ম তৈরি করিনি, বরং ভালোবাসার এমন এক অনন্য স্মারক গড়ে তুলেছি, যা ভৌগোলিক, সামাজিক কিংবা আবেগীয় সব বাধাকেই অনায়াসে অতিক্রম করে যাবে।”
কাঁটাতারের এপার-ওপার: মমতাজ ও ডাক্তারের তাজের রসায়ন
দুই বাংলার প্রতিভাবান শিল্পীদের অভিনয়ে সমৃদ্ধ ‘তাজমহল’ মূলত একটি প্রেমের গল্প হলেও এর গভীরতা অনেক বেশি। এই ফিল্মের মাধ্যমে বাংলাদেশের ওটিটি প্ল্যাটফর্মে অভিষেক হতে যাচ্ছে ওপার বাংলার পরিচিত মুখ অভিনেত্রী সৃজা দত্তের।
নিজের প্রথম বাংলাদেশি কাজ নিয়ে উচ্ছ্বসিত সৃজা দত্ত গল্পটির কিছুটা আভাস দিয়ে জানান, এখানে কাঁটাতারের এপারে ভারতের মেয়ে ‘মমতাজ’ আর ওপারে বাংলাদেশের তরুণ ডাক্তার ‘তাজ’, এই দুই ভিন্ন ভৌগোলিক প্রান্তের মানুষের আবেগ ও সুন্দর মনস্তাত্ত্বিক রসায়ন তুলে ধরা হয়েছে। এক অদ্ভুত এবং নাটকীয় ঘটনার মাধ্যমে শুরু হওয়া এই সম্পর্কের শেষ পরিণতি কী হয়, তা দেখতে দর্শকদের চোখ রাখতে হবে বঙ্গ-এর পর্দায়।
অন্যদিকে অভিনেতা ফাইজুল ইয়ামিন বলেন, ‘তাজমহল’-এ শুধু প্রেম নয়, বরং ভালোবাসা, ত্যাগ, বন্ধুত্ব ও পারিবারিক আবেগের এক দারুণ মেলবন্ধন রয়েছে। পরিচালকের দূরদর্শী নির্দেশনা এবং সহশিল্পীদের চমৎকার অভিনয় প্রতিটি চরিত্রকে পর্দায় জীবন্ত করে তুলেছে।
চলচ্চিত্রটি নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে ‘বঙ্গ’র চিফ অব কনটেন্ট মুশফিকুর রহমান বলেন—
“‘তাজমহল’ শুধু পর্দার কোনো কাল্পনিক গল্প নয়, এটা হৃদয়ের ভাষা এবং এক অনবদ্য স্পন্দন। এই ছবিটি ত্যাগ ও দুই দেশের মানুষের আত্মিক সম্পর্কের এক কাব্যিক দলিল।”
কেন এবারের ঈদে ‘তাজমহল’ আপনার ওয়াচলিস্টে থাকবে?
- দুই বাংলার মেলবন্ধন: ভারত ও বাংলাদেশের শিল্পীদের দারুণ অভিনয় ও রসায়ন।
- অনবদ্য নির্মাণ: এক দশকেরও বেশি সময় পর ওয়াহিদ আনামের পরিচালনা।
- ভিন্নধর্মী গল্প: গতানুগতিক কমার্শিয়াল গল্পের বাইরে গিয়ে এক মনস্তাত্ত্বিক ও আবেগঘন প্রেমের উপস্থাপন।
উপসংহার: বিনোদনের নতুন ডেস্টিনেশন
শিল্পায়ন ও নগরায়ণের এই যান্ত্রিক যুগে আমরা মানুষরা যতই একা বা রোবটের মতো হয়ে যাই না কেন, দিনশেষে সিনেমা বা গল্পই আমাদের মনের ভেতরের আবেগগুলোকে নতুন করে সজীব করে তোলে। উৎসবের দিনগুলোতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে একসাথে বসে দেখার মতো কনটেন্টের যে অভাব ইদানীং ওটিটিতে দেখা যায়, ‘তাজমহল’ সেই অভাব পূরণ করবে বলেই বিনোদন সাংবাদিকদের ধারণা।