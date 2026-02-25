মেনিনজাইটিস : মস্তিষ্কের এক নীরব ঘাতক; লক্ষণ ও ঝুঁকি সম্পর্কে জানুন

হঠাৎ তীব্র মাথাব্যথা, সঙ্গে উচ্চ জ্বর আর ঘাড় নাড়াতে না পারা, একে সাধারণ ফ্লু ভেবে ভুল করা হতে পারে আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এর নাম ‘মেনিনজাইটিস’। এটি এমন এক রোগ যা মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একজন সুস্থ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে, কিংবা করে দিতে পারে চিরতরে পঙ্গু। স্মৃতিশক্তি হারানো থেকে শুরু করে মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি – এর ভয়াবহতা অপরিসীম। কেন হয় এই রোগ? কারা আছেন সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে? আজ আমরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী জানব এই নীরব ঘাতক সম্পর্কে।
মেনিনজাইটিস আসলে কী?
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালের অধ্যাপক ডা. এম এস জহিরুল হক চৌধুরীর মতে, আমাদের মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডকে রক্ষা করার জন্য ‘মেনিনজেস’ নামক তিন স্তরের একটি ঝিল্লি থাকে। যখন কোনো জীবাণু বা সংক্রমণের কারণে এই ঝিল্লিতে প্রদাহ বা সংক্রমণ হয়, তখন তাকেই মেনিনজাইটিস বলা হয়। এটি মূলত শরীরের প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা ভেঙে পড়ার একটি সংকেত।
কেন হয় মেনিনজাইটিস? প্রধান কারণসমূহ
মেনিনজাইটিস মূলত চার ধরনের সংক্রমণের মাধ্যমে হতে পারে:
- ব্যাকটেরিয়াল (সবচেয়ে বিপজ্জনক): এটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা না হলে মৃত্যু অনিবার্য। সাধারণত নাক বা গলার সংক্রমণ রক্তে মিশে মস্তিষ্কে পৌঁছালে এটি হয়।
- ভাইরাল (সবচেয়ে সাধারণ): এটি তুলনামূলক কম গুরুতর এবং অনেক সময় নিজে থেকেই সেরে যায়। দূষিত পানি, খাবার বা শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে এটি ছড়ায়।
- টিবি (টিউবারকুলাস): যাদের শরীরে আগে থেকেই যক্ষ্মা বা টিবি আছে, তাদের রক্তের মাধ্যমে এই জীবাণু মস্তিষ্কে পৌঁছে টিবি মেনিনজাইটিস ঘটাতে পারে। বাংলাদেশে এই রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।
- ফাঙ্গাল (ছত্রাকজনিত): সাধারণত যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব কম (যেমন: ক্যানসার বা এইচআইভি আক্রান্ত) তাদের ক্ষেত্রে এটি দেখা যায়।
লক্ষণ দেখে সতর্ক হোন
মেনিনজাইটিস শনাক্ত করতে এর লক্ষণগুলো চেনা খুব জরুরি। বয়সভেদে লক্ষণগুলো ভিন্ন হতে পারে।
প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে:
১. হঠাৎ উচ্চ জ্বর ও তীব্র মাথাব্যথা। ২. ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া (ঘাড় নাড়াতে কষ্ট হওয়া)। ৩. আলো সহ্য করতে না পারা (ফটোফোবিয়া)। ৪. বমি বমি ভাব, খিঁচুনি বা অচেতন হয়ে পড়া।
শিশুদের ক্ষেত্রে:
শিশুরা তাদের সমস্যার কথা বলতে পারে না, তাই নিচের লক্ষণগুলো খেয়াল করুন: ১. অস্বাভাবিক ও একটানা কান্না। ২. খেতে অনীহা এবং শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়া। ৩. মাথার উপরের নরম অংশ (চাঁদি) ফুলে যাওয়া। ৪. ত্বকে লালচে বা বেগুনি রঙের র্যাশ দেখা দেওয়া।
সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে কারা?
সবাই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারলেও বিশেষ কিছু গোষ্ঠী বেশি ঝুঁকিতে থাকে:
- ৫ বছরের নিচের শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তি।
- যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল (ডায়াবেটিস বা ক্যানসার রোগী)।
- হোস্টেল বা ডরমিটরিতে গাদাগাদি করে থাকা মানুষ।
- যারা সময়মতো প্রয়োজনীয় টিকা গ্রহণ করেননি।
- যাদের দীর্ঘদিনের কান বা সাইনাসের ইনফেকশন আছে।
রোগ নির্ণয় ও আধুনিক চিকিৎসা
ডা. জহিরুল হক চৌধুরীর মতে, মেনিনজাইটিস নির্ণয়ে ‘লুম্বার পাঙ্কচার’ বা মেরুদণ্ড থেকে পানি (CSF) পরীক্ষা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া সিটি স্ক্যান ও এমআরআই-এর প্রয়োজন হতে পারে।
চিকিৎসার ধরন:
- ব্যাকটেরিয়াল: রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করে আইভি অ্যান্টিবায়োটিক ও স্টেরয়েড দিতে হয়।
- ভাইরাল: পর্যাপ্ত বিশ্রাম, তরল খাবার ও ব্যথানাশক ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়।
- টিবি ও ফাঙ্গাল: দীর্ঘমেয়াদী অ্যান্টি-টিবি বা অ্যান্টিফাঙ্গাল ওষুধের প্রয়োজন হয়।
প্রতিরোধের উপায় ও টিকা
সঠিক সময়ে টিকা নেওয়া মেনিনজাইটিস প্রতিরোধের প্রধান অস্ত্র। হ্যামোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি (Hib), নিউমোকক্কাল ও মেনিনগোকক্কাল ভ্যাকসিন গ্রহণ করলে এই ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। এছাড়া ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকাও জরুরি।
উপসংহার : মেনিনজাইটিস মানেই শেষ নয়
মেনিনজাইটিস মানেই শেষ নয়, যদি সময়মতো শনাক্ত করা যায়। ঘাড় শক্ত হওয়া বা তীব্র জ্বরের মতো উপসর্গ দেখা দিলে এক মুহূর্ত দেরি না করে নিউরোলজিস্ট বা নিকটস্থ হাসপাতালে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রে প্রতিটি মিনিট মূল্যবান। সচেতনতাই পারে আপনার ও আপনার পরিবারের মস্তিষ্ককে সুরক্ষা দিতে।