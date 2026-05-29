    মেসিকে নিয়েই আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ দল ঘোষণা

    মেসিকে নিয়েই আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ দল ঘোষণা
    ক্রীড়া প্রতিবেদক »

    ইট-পাথরের যান্ত্রিক জীবনের ব্যস্ততা আর প্রতিদিনের করপোরেট ক্লান্তি ভুলে ফুটবলপ্রেমীরা এখন প্রহর গুনছেন বিশ্বফুটবলের মহোৎসবের। সেই উন্মাদনার পারদ আকাশচুম্বী করে অবশেষে ঘোষণা করা হলো বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ স্কোয়াড। সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে, ফুটবল জাদুকর লিওনেল মেসিকে অধিনায়ক করেই ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন মাস্টারমাইন্ড কোচ লিওনেল স্কালোনি। ৩৮ বছর বয়সী এই কিংবদন্তি ফরোয়ার্ডের নেতৃত্বেই এবার মরুর দেশের পর উত্তর আমেরিকার মাটিতে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার মিশনে নামবে আলবিসেলেস্তেরা।

    বৃহস্পতিবার রাতে ঘোষিত এই স্কোয়াডে যেমন রয়েছে চেনা তারকাদের ওপর ভরসা, তেমনি সুযোগ পেয়েছেন এই সময়ের সবচেয়ে আলোচিত একঝাঁক তরুণ তুর্কি।

    বিষয়সূচি

    ইতিহাসের দোরগোড়ায় লিওনেল মেসি

    ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে আর্জেন্টিনাকে ৩৬ বছর পর সোনালী ট্রফি এনে দিয়েছিলেন মেসি। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে বসতে যাওয়া এই বিশ্বকাপে মাঠে নামলে মেসি এক অনন্য ইতিহাস গড়বেন।

    • ষষ্ঠ বিশ্বকাপ: এটি হবে লিওনেল মেসির ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ। এর মাধ্যমে পুরুষ ফুটবলে ছ’টি বিশ্বকাপ আসরে খেলা একমাত্র ফুটবলার হিসেবে পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পাশে নাম লেখাবেন তিনি।
    • সর্বাধিক ম্যাচ ও মাইলফলক: বিশ্বকাপে ইতিমধ্যেই সবচেয়ে বেশি (২৬টি) ম্যাচ খেলার রেকর্ড মেসির দখলে। এছাড়া আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে এ পর্যন্ত ১৯৮টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। বিশ্বকাপের মূল আসর শুরুর আগে হন্ডুরাস ও আইসল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচে মাঠে নামলেই ২০০ আন্তর্জাতিক ম্যাচের ঐতিহাসিক মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলবেন এলএমটেন (LM10)।

    কদিন আগে ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলার সময় মেসির চোটের গুঞ্জন ছড়ালেও ক্লাবের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, সেটি চোট নয়, কেবল বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিং পেশির ক্লান্তি ছিল। ফলে সম্পূর্ণ ফিট মেসিকেই পাচ্ছে আর্জেন্টিনা।

    স্কোয়াডে তরুণ চমক নিকো পাজ, বাদ পড়লেন আকুনা

    স্কালোনির ঘোষিত এই দলে সবচেয়ে বড় চমক হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন ইতালিয়ান ক্লাব কোমোতে খেলা আলোচিত তরুণ মিডফিল্ডার নিকো পাজ। তবে কাতার বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম সদস্য ডিফেন্ডার মার্কুস আকুনা এবং তরুণ ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনোর জায়গা হয়নি এবারের চূড়ান্ত স্কোয়াডে।

    কাতার বিশ্বকাপের সেরা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ বরাবরের মতোই সামলাবেন গোলপোস্টের দায়িত্ব। এছাড়া ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা রক্ষণের দুই স্তম্ভ লিসান্দ্রো মার্তিনেজ ও ক্রিস্তিয়ান রোমেরো এবং মাঝমাঠের প্রাণ আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার ও এনসো ফার্নান্দেজও রয়েছেন চেনা ছন্দে।

    ‘জে’ গ্রুপে আর্জেন্টিনার সময়সূচি

    বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা এবারের বিশ্বকাপে খেলবে ‘জে’ (Group J) গ্রুপে। জেনে নেওয়া যাক গ্রুপ পর্বে আলবিসেলেস্তেদের ম্যাচের সূচি:

    📅 ২০২৬ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার গ্রুপ পর্বের ম্যাচ:

    ├── 🆚 আলজেরিয়া ➔ ১৭ জুন ➔ কানসাস সিটি

    ├── 🆚 অস্ট্রিয়া ➔ ২২ জুন ➔ ডালিস

    └── 🆚 জর্ডান   ➔ ২৮ জুন ➔ মেক্সিকো/কানাডা সীমান্ত সংলগ্ন ভেন্যু

    একনজরে আর্জেন্টিনার ২৬ সদস্যের বিশ্বকাপ দল

    গোলরক্ষক:

    এমিলিয়ানো মার্তিনেজ (অ্যাস্টন ভিলা), হুয়ান মুসো (আতলেতিকো মাদ্রিদ), গেরোনিমো রুই (মার্সেই)।

    ডিফেন্ডার:

    লিসান্দ্রো মার্তিনেজ (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), ক্রিস্তিয়ান রোমেরো (টটেনহাম), নিকোলাস ওতামেন্দি (বেনফিকা), নিকোলাস তাগলিয়াফিকো (লিঁও), গনসালো মন্তিয়েল (রিভার প্লেট), লেওনার্দো বালের্দি (মার্সেই), ফাকুন্দো মেদিনা (মার্সেই), নাহুয়েল মলিনা (আতলেতিকো মাদ্রিদ)।

    মিডফিল্ডার:

    আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার (লিভারপুল), এনজো ফার্নান্দেজ (চেলসি), রদ্রিগো দি পল (ইন্টার মায়ামি), লিয়ান্দ্রো পারেদেস (রিভার প্লেট), ভালেন্তিন বার্কো (স্ট্রাসবুর্গ), জিওভানি লো সেলসো (রিয়াল বেতিস), এজেকিয়েল পালাসিওস (বায়ার লেভারকুসেন)।

    ফরোয়ার্ড:

    লিওনেল মেসি (ইন্টার মায়ামি), হুলিয়ান আলভারেজ (আতলেতিকো মাদ্রিদ), লাওতারো মার্তিনেজ (ইন্টার মিলান), নিকো পাজ (কোমো), নিকোলাস গনসালেস (আতলেতিকো মাদ্রিদ), তিয়াগো আলমাদা (আতলেতিকো মাদ্রিদ), জুলিয়ানো সিমিওনে (আতলেতিকো মাদ্রিদ), হোসে ম্যানুয়েল লোপেস (পালমেইরাস)।

    উপসংহার: শিরোপা ধরে রাখার মিশন

    নিত্যপণ্যের বাজারদর কিংবা মুদ্রাস্ফীতির চিন্তায় জর্জরিত সাধারণ মানুষের জীবনে ফুটবল যেন এক পশলা স্বস্তির হাওয়া। সারা বিশ্বের কোটি কোটি আর্জেন্টিনা সমর্থক এখন মুখিয়ে আছেন প্রিয় দলের খেলা দেখার জন্য। দুই প্রজন্মের এক দুর্দান্ত মেলবন্ধনে গড়া এই দল নিয়ে কোচ লিওনেল স্কালোনি আবারও বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখছেন। লিওনেল মেসির শেষ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা তাদের ট্রফি ধরে রাখতে পারবে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

