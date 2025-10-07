Close Menu
    ১৫ টাকার এই জিনিসটি হার্টকে সুস্থ রাখে

    আজকাল জীবনধারা এমন যে একজন মানুষকে নানা রোগে ঘিরে ফেলছে। খারাপ জীবনযাত্রার কারণে ত্বক থেকে শুরু করে হৃদরোগ পর্যন্ত অনেক সমস্যা দেখা দেয়। সময়মতো খাওয়া-দাওয়া না করা এবং পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়ার কারণে এই সব সমস্যা হয়।

    এছাড়াও, লোকেরা এত বেশি জাঙ্ক ফুড খায় যে তারা কোনও না কোনও রোগের শিকার হয়। এটি হৃদরোগ নিরাময়ের একটি চমৎকার সমাধান। এর ব্যবহার আপনাকে হৃদরোগ থেকে বাঁচাতে পারে। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি তা হল অর্জুন বাক। অর্জুন পাতায় রয়েছে অনেক ঔষধি গুণ যা শরীরকে অনেক রোগ থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করে।

    এটি বিভিন্ন উপায়ে সেবন করা যেতে পারে। দারুচিনির সাথে এর ক্বাথ পান করে সবচেয়ে উপকারী প্রভাব পাওয়া যায়। এটি হার্ট থেকে বিপি পর্যন্ত সমস্যা দূর করে। আসুন আমরা আপনাকে অর্জুনের অন্যান্য উপকারিতা এবং কীভাবে এটি ব্যবহার করতে পারি সে সম্পর্কে বলি।

    বিষয়সূচি

    রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে

    অর্জুনের ছালে আছে কুমারিন, ট্যানিন এবং ফ্ল্যাভোনয়েড যা শুধু হার্টের জন্যই ভালো নয় রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। এর সেবন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং কোলেস্টেরল কমাতেও সাহায্য করে।

    রক্ত জমাট গলিয়ে দেয়

    আপনি যখন অর্জুনের ছাল থেকে তৈরি ক্বাথ পান করেন, এটি রক্ত প্রবাহ উন্নত করে। এটি আপনার শরীরে ভালো রক্ত প্রবাহে সাহায্য করে। এছাড়াও শিরায় জমে থাকা রক্তের জমাট গলতে শুরু করে। এটি রক্তের জমাট গলতে সাহায্য করে। এটি হার্টের সমস্যা প্রতিরোধেও সাহায্য করে।

    মানসিক চাপ ও উদ্বেগ দূর করে

    বর্তমান সময়ে মানুষ সবচেয়ে বড় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে মানসিক চাপ ও উদ্বেগ। মানুষ প্রতিটি ছোটখাটো বিষয়ে চাপে পড়ে। এই মানসিক চাপ এক সময়ে এত বড় হয়ে যায় যে এটি শরীরের সর্বাধিক ক্ষতি করতে শুরু করে। এ কারণে শরীর থেকে যত বেশি স্ট্রেস দূরে থাকবে, ততই ভালো। অর্জুনের শ্বাস মানসিক চাপ উপশমে উপকারী। আপনি যখন অর্জুনের ছাল খান, এটি রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং মানসিক চাপও কমায়।

    অর্জুনের ছালের ক্বাথ তৈরি করা খুব কঠিন নয়। এটি তৈরি করতে প্রথমে অর্জুনের ছালের গুঁড়া বা টুকরো নিন। ১ চা চামচ দারুচিনি গুঁড়া, আধা কাপ জল এবং ২ কাপ মধু নিন। এবার একটি প্যানে জল ঢেলে অর্জুনের ছাল এবং দারুচিনি দিয়ে রান্না করুন। কম আঁচে সিদ্ধ করুন। যতক্ষণ না জল অর্ধেক কমে যায় ততক্ষণ ফুটতে দিন। এবার এর পর গ্যাস বন্ধ করে দিন।

    এটি ফিল্টার করুন এবং এটি কিছুটা ঠান্ডা হলে মধু যোগ করুন। এখন আপনার ক্বাথ প্রস্তুত। সকালে বা রাতে হালকা গরম পান করুন। এটি আপনার শরীরকে অনেক রোগ থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করবে। প্রতিদিন অর্জুন পাতা খাওয়া শুরু করুন, এটি আপনাকে সুস্থ রাখবে এবং অনেক ধরণের রোগ আপনার শরীরের ক্ষতি করবে না।

    এই প্রতিবেদন সম্পূর্ণ রূপে তথ্য ভিত্তিক। বার্তাবাংলা এর কোনও তথ্য নিশ্চিত করে না।

