    বাইরে অমায়িক, কিন্তু বাড়িতে তীব্র মেজাজ! এর রহস্য কী
    লাইফস্টাইল প্রতিবেদক »

    অফিসে বা বন্ধুদের আড্ডায় তিনি একজন অত্যন্ত ভদ্র এবং সদালাপী মানুষ। সবাই তাঁর অমায়িক ব্যবহারের প্রশংসা করে। অথচ বাড়ির দোরগোড়া পেরোলেই যেন মানুষটি পাল্টে যান। তুচ্ছ কারণে মেজাজ চরমে ওঠে, আপনজনদের সাথে করেন রূঢ় ব্যবহার। এই দ্বিমুখী আচরণ কেবল অন্যের নয়, অনেক সময় নিজের কাছেও বিস্ময়কর মনে হতে পারে। কেন আমরা বাইরের মানুষের কাছে নিজের ‘ক্লিন ইমেজ’ ধরে রাখলেও সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের ওপর আবেগের বিস্ফোরণ ঘটাই? এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেছেন শিশু-কিশোর ও পারিবারিক মনোরোগবিদ্যার বিশেষজ্ঞ ডা. টুম্পা ইন্দ্রানী ঘোষ

    বিষয়সূচি

    কেন ঘর আর বাইরের আচরণে এই আকাশ-পাতাল পার্থক্য?

    মনোরোগবিদদের মতে, এই আচরণের পেছনে কোনো একটি নির্দিষ্ট কারণ নয়, বরং কাজ করে বহুবিধ মানসিক ও সামাজিক প্রভাব।

    ১. বাড়িকে ‘নিরাপদ আশ্রয়’ মনে করা

    আমরা সাধারণত সেখানেই আমাদের খারাপ দিকগুলো প্রকাশ করি, যেখানে আমাদের হারানোর ভয় থাকে না। বাইরের দুনিয়ায় কে কী ভাবল, তা নিয়ে আমরা সচেতন থাকি। কিন্তু বাড়ির মানুষের ওপর আমাদের অগাধ আস্থা থাকে যে, তারা আমাদের ছেড়ে যাবে না। এই ‘টেকেন ফর গ্র্যান্টেড’ মনে করার প্রবণতাই দুর্ব্যবহারের অন্যতম কারণ।

    ২. অবদমিত আবেগের বিস্ফোরণ

    অফিসের বসের ঝাড়ি কিংবা সারাদিনের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক চাপ আমরা বাইরে উগড়ে দিতে পারি না। চাকরি হারানো বা সম্মানহানির ভয়ে আমরা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করি। বাড়িতে ফিরে সেই অবদমিত ক্ষোভের ‘ঝাল মেটানো’র সহজ মাধ্যম হয়ে ওঠেন বাড়ির সদস্যরা।

    সম্পর্ক ও স্বাস্থ্যের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব

    এই ধরণের আচরণ কেবল একটি সাময়িক বিবাদ নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে ধ্বংসাত্মক হতে পারে।

    • সম্পর্কের বিপর্যয়: জীবনসঙ্গী প্রতিনিয়ত মানসিক চাপে থাকেন এবং সম্পর্কের প্রতি বিতৃষ্ণা তৈরি হয়।
    • সন্তানের মানসিক বিকাশ: বাড়িতে অশান্ত পরিবেশ থাকলে শিশুদের স্বাভাবিক মানসিক বেড়ে ওঠা বাধাগ্রস্ত হয়, তারা আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভোগে।
    • একাকীত্ব: অতি মেজাজ দেখানোর ফলে আপনজনরা ধীরে ধীরে দূরত্ব তৈরি করে, যা ওই ব্যক্তিকে শেষ পর্যন্ত একা করে দেয়।

    প্রতিকারের উপায়: নিজেকে সামলানোর কার্যকর কৌশল

    ব্যক্তিগত ও পারিবারিক শান্তি রক্ষায় ডা. টুম্পা ইন্দ্রানী ঘোষ বেশ কিছু কার্যকর পরামর্শ দিয়েছেন:

    ১. বিরতি নিন (The Power of Pause)

    বাড়ি ফিরে যদি দেখেন মেজাজ খিটখিটে হয়ে আছে, তবে সাথে সাথেই কথা বলতে যাবেন না। সরাসরি বলুন, “আমি খুব চাপে আছি, নিজেকে সামলাতে আমার কিছুটা সময় প্রয়োজন।” ২০-৩০ মিনিট একা থাকুন, দীর্ঘশ্বাস নিন বা বই পড়ুন। এতে আবেগের তীব্রতা কমে আসবে।

    ২. আবেগের সঠিক প্রকাশ

    খারাপ লাগার কথাটি মার্জিতভাবে প্রকাশ করা শিখুন। চিৎকার না করে শান্ত গলায় বলুন কেন আপনার খারাপ লাগছে। ঘর ও বাইরের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর সীমানা বজায় রাখা জরুরি।

    ৩. পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা

    যিনি মেজাজ দেখাচ্ছেন, তাঁকে দোষারোপ না করে মমতা নিয়ে কথা বলুন। তিনি শান্ত হওয়ার পর বুঝিয়ে বলুন যে তাঁর আচরণে আপনি কতটা আহত হচ্ছেন। প্রয়োজনে পেশাদার মনোরোগবিদের সহায়তা নিতে দ্বিধা করবেন না।

    উপসংহার: মায়ার ঘর হোক শান্তির নীড়

    পরিবারই হলো আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গা। মা, বাবা, জীবনসঙ্গী বা সন্তান – তাঁরাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ। বাইরের মানুষের কাছে ভালো সাজবার চেয়েও বেশি জরুরি আপনজনদের কাছে মায়াময় হওয়া। মনে রাখবেন, ঘরের সহায়তাকর্মীর সাথেও মার্জিত ব্যবহার করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সামান্য সচেতনতা আর সহমর্মিতাই পারে একটি অস্থির ঘরকে শান্তির নীড়ে পরিণত করতে।

