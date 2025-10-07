Close Menu
    পাকিস্তানে যাত্রীবাহী ট্রেনে বোমা হামলা

    বিশ্বজুড়ে
    পাকিস্তানে যাত্রীবাহী ট্রেনে
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »
    পাকিস্তানে যাত্রীবাহী ট্রেনে

    পাকিস্তানে বেলুচিস্তানগামী যাত্রীবাহী ‘জাফর এক্সপ্রেস’ ট্রেনে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সোয়া ৮টার দিকে বেলুচিস্তান সীমান্তের সুলতানকোট এলাকায় রেললাইনে পুঁতে রাখা আইইডি (বিস্ফোরক) বিস্ফোরণে ট্রেনটির অন্তত ছয়টি বগি লাইনচ্যুত হয়।

    এতে অন্তত ৭ যাত্রী আহত হয়েছেন। খবর ডন

    শিকারপুরের ডেপুটি কমিশনার শাকিল আবরো জানান, সকালে সুলতানকোট রেলস্টেশন থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে রেললাইন লক্ষ্য করে বিস্ফোরণটি ঘটানো হয়।

    তিনি বলেন, আহতদের মধ্যে চারজনকে কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতালে এবং বাকি তিনজনকে শিকারপুর সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

    সুক্কুর বিভাগের পরিবহন কর্মকর্তা মোহসিন আলি সিয়াল জানান, ট্রেনের যাত্রীদের নিরাপদে কাছাকাছি স্টেশনে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইন মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে।

    এদিকে সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী মুরাদ আলি শাহ এ হামলার নিন্দা জানিয়েছেন এবং প্রাদেশিক পুলিশপ্রধানের কাছ থেকে বিস্তারিত প্রতিবেদন চেয়েছেন। তিনি লারকানা কমিশনারকে আহত যাত্রীদের দ্রুত চিকিৎসা সহায়তা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

    অন্যদিকে বেলুচ বিদ্রোহী সংগঠন বেলুচ রিপাবলিক গার্ডস (বিআরজি) এই হামলার দায় স্বীকার করেছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি। বিআরজি’র দাবি, ট্রেনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা থাকায় সেটিকে ‘লক্ষ্য’ করে হামলা চালানো হয়েছে।

