যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোতে ভেস্তে গেল গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় তাৎক্ষণিক, নিঃশর্ত ও স্থায়ী যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ষষ্ঠবারের মতো ভেটো দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ১৫ সদস্যের মধ্যে ১৪ দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেও যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর কারণে তা পাস হয়নি। গাজা যুদ্ধ শুরুর পর এটি যুক্তরাষ্ট্রের ষষ্ঠ ভেটো।
ডেনমার্কের জাতিসংঘ প্রতিনিধি ক্রিস্টিনা মার্কাস লাসেন বলেন, ‘গাজায় দুর্ভিক্ষ নিশ্চিত হয়েছে-এটি আর অনুমান বা ঘোষণা নয়, বরং নির্মম বাস্তবতা। ইসরায়েলের সামরিক অভিযানে বেসামরিক মানুষের দুর্ভোগ ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই মানবিক ও মানবিক ব্যর্থতাই আমাদের আজ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে।’ খবর রয়টার্স ও ডনের।
প্রস্তাবটিতে গাজায় সব ধরনের অবরোধ তুলে নেয়ার পাশাপাশি হামাসসহ সব সশস্ত্র গোষ্ঠীর হাতে থাকা জিম্মিদের মর্যাদাপূর্ণ ও নিঃশর্ত মুক্তির আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ভোটের আগে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক উপ–বিশেষ দূত মরগান অর্টাগাস বলেন, ‘এই যুদ্ধ শুরু ও অব্যাহত রাখার জন্য দায়ী হামাস। ইসরায়েল যুদ্ধ শেষ করার শর্ত মেনে নিয়েছে, কিন্তু হামাস তা নাকচ করছে। জিম্মিদের মুক্তি দিয়ে অস্ত্র নামিয়ে রাখলেই যুদ্ধ আজই শেষ হতে পারে।’
অর্টাগাসের এই বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র এখনও ইসরায়েলকে কূটনৈতিকভাবে রক্ষা করছে। এর আগে বিরলভাবে কাতারে সাম্প্রতিক হামলার নিন্দা জানানো এক নিরাপত্তা পরিষদের বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন দিয়েছিল, যদিও সেখানে ইসরায়েলের নাম উল্লেখ করা হয়নি।
ইসরায়েলের জাতিসংঘ রাষ্ট্রদূত ড্যানি দানন সাংবাদিকদের বলেন, ‘কাতার হামলার নিন্দা আমাদের পছন্দ হয়নি। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার মাত্রা এতই উচ্চ যে আমরা এটি মেনে নিতে পেরেছি।’
গাজা ও কাতার সংকটের কারণে আসন্ন ৮০তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনের আলোচ্যসূচি ব্যাপকভাবে পাল্টে যাচ্ছে। মূলত মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত এখন বৈশ্বিক কূটনীতির কেন্দ্রে উঠে এসেছে। এর ফলে নির্ধারিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের বৈঠকসহ নানা কূটনৈতিক কর্মসূচির ওপরও প্রভাব পড়তে পারে।
ইতোমধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লন্ডনের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন এবং জাতিসংঘের অধিবেশনে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের পক্ষে বক্তব্য রাখবেন বলে জানা গেছে। আগামী সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেয়ার পর ২৯ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন।
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় ইসরায়েলে ১,২০০ জন নিহত এবং প্রায় ২৫১ জন জিম্মি হয় বলে ইসরায়েলের হিসাব। এর প্রতিক্রিয়ায় প্রায় দুই বছর ধরে চলা যুদ্ধে গাজায় স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে ৬৫ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন, যাদের বেশিরভাগই সাধারণ বেসামরিক।