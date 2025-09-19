২ টেরাবাইট স্টোরেজের আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স

অ্যাপল প্রথমবারের মতো ২ টেরাবাইট স্টোরেজের আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স নিয়ে এসেছে। শুল্কের কারণে যার দামও ছাড়িয়েছে আগের সব রেকর্ড। নতুন এই ফোনের জন্য গুণতে হবে ২ হাজার ডলার। শুধু তাই নয়, প্রতিযোগী স্যামসাংকে টেক্কা দিতে আগামী বছর আইফোনের ফোল্ডেবল মডেলও নিয়ে আসছে প্রতিষ্ঠানটি।
২০১৭ সালে আইফোন এক্সের মাধ্যমে, প্রথমবারের মতো হাজার ডলারের ফোন বাজারে আনে অ্যাপল। নতুন প্রযুক্তি, নিরাপত্তা আর নান্দনিকতার অনন্য মিশেলে যা গ্রাহকদের কাছেও হয়ে ওঠে জনপ্রিয়। এরপরের ৭ বছর ফোনের মান, নকশা আর ফিচার উন্নত হলেও, দামের হেরফের হয়নি খুব একটা। তবে, এ বছর শুল্ক ইস্যুতে মডেল অনুযায়ী কিছুটা বাড়তি ব্যয় করতে হচ্ছে গ্রাহকদের।
তবে এবার সব রেকর্ড ছাপিয়ে, প্রথম ২ টেরাবাইট স্টোরেজের আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স নিয়ে এসেছে প্রতিষ্ঠানটি। যার দাম চলে গেছে এক রকম ধরা-ছোঁয়ার বাইরে; ২ হাজার ডলার।
আইফোনের উপাদানগুলো সংগ্রহ করা হয় বিভিন্ন দেশ থেকে। উৎপাদন কার্যক্রমও চলে চীন, ভারত, ভিয়েতনামসহ বেশ কয়েকটি দেশে। চীন এবং ভারতের ওপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উচ্চহারের শুল্কারোপ, আগেই শঙ্কা বাড়িয়েছিল আইফোনের দাম নিয়ে। চলতি মাসে আইফোন ১৭ সিরিজের ফোনগুলো বাজারে আসার আগেই উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়ে, বিশ্লেষকরা দাম বাড়ার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন।
২ হাজার ডলার দামের ২ টেরাবাইট স্টোরেজের আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্সের পাশাপাশি আগামী বছর আইফোনের ফোল্ডেবল মডেল নিয়ে আসছে অ্যাপল। বর্তমানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান স্যামসাং এবং গুগলের ফোল্ডেবল ফোন ২৪শ ডলারের বেশিতে বিক্রি হয়। সেখানে আইফোনের ফোল্ডেবল মডেল আরও বেশি দাম এ বাজারে আসার সম্ভাবনাই বেশি।
তবে ক্রেতারা ২ হাজার ডলারের আইফোন গ্রহণ করবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত না হলে এ পথে পা বাড়াতো না অ্যাপল।