৩০ কোটির বাজেটের ‘পিঙ্ক’ আয় করেছিল ১৫৭ কোটি

বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাকশন-কমেডি এবং রোমান্টিক সিনেমার পাশাপাশি অনেক সময় সামাজিক বিষয় নিয়েও ছবি তৈরি হয়। এই ধরনের সিনেমাগুলো সহজে বক্স অফিসে জায়গা করে নেয়। এমনই একটি সিনেমা হল ‘পিঙ্ক’।
১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬-তে মুক্তি পাওয়া এই ছবিটি বক্স অফিসে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। এই লিগ্যাল-সোশ্যাল থ্রিলার মুভিটির পরিচালক ছিলেন অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী। এটি লিখেছেন সুজিত সরকার, রিতেশ শাহ এবং অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী মিলে। এতে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে তাপসী পান্নু, কীর্তি কুলহারি, আন্দ্রিয়া তারিয়াং, অঙ্গদ বেদী, তুষার পান্ডে, পীযূষ মিশ্র এবং ধৃতিমান চ্যাটার্জী প্রধান ভূমিকায় ছিলেন।
৫ মিনিটে রাজি
ছবিতে একটি সংলাপ রয়েছে ‘নো মিনস নো’, যা অমিতাভ বচ্চন বলেছিলেন। বলা হয় যে নির্মাতারা চেয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন এতে কাজ করুন কারণ তারা মনে করতেন যে এই সংলাপটি তাঁর কণ্ঠেই ভালো লাগবে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছাবে। ছবির নির্মাতারা বিগ বি-র সঙ্গে দেখা করতে তাঁর অফিসে গিয়েছিলেন। তিনি গল্প শুনে মাত্র ৫ মিনিটেই হ্যাঁ বলে দেন। অফিস থেকে বেরিয়ে আসতেই সবাই নাচতে শুরু করেন।
এই ঘটনাটি পরিচালক অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী একটি সাক্ষাৎকারে শেয়ার করেছিলেন। ছবির গল্পটি ৩ জন মেয়েকে নিয়ে, যারা একসঙ্গে একটি ফ্ল্যাটে থাকে। একবার তাদের কিছু ছেলের সঙ্গে দেখা হয়। এই ছেলেরা মেয়েদের খোলামেলা স্বভাবের অন্য মানে বের করে।
এরই মধ্যে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। এরপর মেয়েরা আদালতে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য আইনজীবী বিগ বি-র সাহায্য নেয়। সিনেমায় মেয়েদের সুরক্ষা, সম্মান এবং অধিকারকে খুব সূক্ষ্মভাবে দেখানো হয়েছে।
‘পিঙ্ক’ ছবিটি জিতেছিল ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড
৬৪তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ‘পিঙ্ক’ ছবিটি ‘অন্যান্য সামাজিক বিষয়ে সেরা চলচ্চিত্র’ বিভাগে পুরস্কার জিতেছিল। অন্যদিকে, ‘পিঙ্ক’ ৬২তম ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডে সেরা চলচ্চিত্র, সেরা অভিনেতা এবং সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী সহ ৫টি মনোনয়ন পেয়েছিল। সেরা সংলাপের জন্য রিতেশ শাহ পুরস্কার জিতেছিলেন। সিনেমাটি ৩২ কোটি টাকার বাজেটে তৈরি হয়েছিল এবং এটি প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি আয় করে। এর মোট কালেকশন ছিল ১৫৭.৩২ কোটি টাকা।
‘পিঙ্ক’ ছবির দক্ষিণে ২টি রিমেক তৈরি হয়
‘পিঙ্ক’ ছবিটি হিট হওয়ার পর দক্ষিণে এর ২টি রিমেক তৈরি হয়। প্রথম রিমেকটি ২০১৯ সালে তামিল ভাষায় ‘নেরকোন্ডা পারভাই’ নামে তৈরি হয়েছিল। এর পরিচালক ছিলেন এইচ বিনোথ এবং এটি প্রযোজনা করেছিলেন বনি কাপুর। এতে অজিত কুমার, শ্রদ্ধা শ্রীনাথ, অভিরামী ভেঙ্কটাচালাম এবং আন্দ্রিয়া তারিয়াং প্রধান ভূমিকায় ছিলেন।
সিনেমাটি ১৮১.৪৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। দ্বিতীয় ছবিটি ২০২১ সালে তেলুগু ভাষায় ‘ভকিল সাব’ নামে তৈরি হয়েছিল। বেণু শ্রীরামের পরিচালনায় এই সিনেমাটি প্রযোজনা করেছিলেন দিল রাজু, সিরিশ এবং বনি কাপুর। এতে পবন কল্যাণ, নিভেথা থমাস, অঞ্জলি, অনন্যা নাগাল্লা, প্রকাশ রাজ এবং শ্রুতি হাসান প্রধান ভূমিকায় ছিলেন। সিনেমাটি ১৫০ কোটি টাকা আয় করেছিল।