গাঁটছড়া বাঁধলেন রাশমিকা-বিজয় : অন্তরঙ্গ আয়োজনে জীবনের নতুন অধ্যায়

পর্দায় তাঁদের রসায়ন আগেই জয় করেছিল কোটি ভক্তের হৃদয়। এবার বাস্তবের রাজপথ ধরেও এক হলেন ‘ন্যাশনাল ক্রাশ’ রাশমিকা মান্দানা এবং ‘অর্জুন রেড্ডি’ খ্যাত বিজয় দেবরাকোন্ডা। ২৬ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের উদয়পুরে রাজকীয় ঢঙে সম্পন্ন হলো এই জুটির বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। তবে এই আনন্দ কেবল পরিবার আর ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি নবদম্পতি; বরং বাইরে অপেক্ষমাণ গণমাধ্যমকর্মী ও পাপারাজ্জিদের প্রতি তাঁদের অনন্য আন্তরিকতা এখন নেটদুনিয়ায় প্রশংসায় ভাসছে।
অন্তরঙ্গ আয়োজনে জীবনের নতুন অধ্যায়
রাশমিকা ও বিজয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানটি ছিল পুরোপুরি ব্যক্তিগত এবং কড়া নিরাপত্তা বেষ্টিত। সকাল ৮টায় শুরু হওয়া বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয় সকাল ১০টা ১০ মিনিটে। অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে সম্পন্ন হওয়া এই আয়োজনে দুই পরিবারের সদস্য ও অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন। কোনো আনুষ্ঠানিক মিডিয়া কভারেজ না রাখলেও বাইরের উৎসুক ভিড় সামলাতে মোতায়েন ছিল বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী।
পাপারাজ্জিদের জন্য ‘কাজু বরফি’ ও বিশেষ ভোজ
বিয়ের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি না থাকলেও বাইরে অপেক্ষমাণ আলোকচিত্রী ও সাংবাদিকদের কথা ভুলেননি রাশমিকা-বিজয়। বিয়ের পরপরই তাঁদের টিমের পক্ষ থেকে সবার হাতে তুলে দেওয়া হয় সুস্বাদু কাজু বরফির বাক্স। মজার ব্যাপার হলো, সেই মিষ্টির প্যাকেটের গায়ে ছিল রাশমিকার ছবি।
শুধু পাপারাজ্জিরাই নন, ভেন্যুর বাইরে উপস্থিত সাধারণ শিশুরাও বাদ পড়েনি এই উৎসবের আনন্দ থেকে। শিশুদের ডেকে এনে আলাদাভাবে মিষ্টির প্যাকেট বিতরণ করা হয়, যা উপস্থিত সবার মন জয় করে নিয়েছে।
টানা তিন দিনের খাবারের আয়োজন
রাশমিকা ও বিজয়ের আতিথেয়তা কেবল মিষ্টি বিতরণে সীমাবদ্ধ ছিল না। ‘ইন্ডিয়া টুডে’র প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে বিয়ের দিন পর্যন্ত টানা তিন দিন পাপারাজ্জিদের জন্য দুপুর ও রাতের খাবারের এলাহি ব্যবস্থা করেছিলেন এই তারকা দম্পতি। নিকটবর্তী একটি হোটেলে তাঁদের জন্য বুফে খাবারের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত এক পাপারাজ্জি জানান, আগামী দুদিনও তাঁদের জন্য একই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
‘ব্যক্তিগত’ মুহূর্তের প্রতি সম্মান
পেশাগত কারণে পাপারাজ্জিদের সাথে তারকাদের সম্পর্ক অনেক সময়ই তিক্ত-মধুর হয়। কিন্তু বিয়ের মতো ব্যক্তিগত ইভেন্টে তাঁদের যথাযথ সম্মান জানানোয় রাশমিকা ও বিজয়ের রুচি ও আভিজাত্যের পরিচয় ফুটে উঠেছে। গণমাধ্যমের আনুষ্ঠানিক কভারেজ এড়িয়ে চললেও, পর্দার আড়ালে থাকা মানুষগুলোর শ্রমের স্বীকৃতি দেওয়ায় নেটজনতা এই দম্পতিকে ‘সবচেয়ে মানবিক তারকা জুটি’ হিসেবে অভিহিত করছেন।
ভক্তদের শুভকামনা
সোশ্যাল মিডিয়ায় সকাল থেকেই ট্রেন্ডিংয়ে রয়েছে #RashmikaVijayWedding। প্রিয় দুই তারকাকে বিয়ের সাজে দেখার জন্য ভক্তরা এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন অফিশিয়াল ছবির। আপাতত ‘কাজু বরফি’র মিষ্টতা আর দম্পতির সহমর্মিতার গল্পেই মজে আছে ভারতের বিনোদন অঙ্গন।
উপসংহার
রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবরাকোন্ডার এই পরিণয় কেবল দুই হৃদয়ের মিলন নয়, বরং আভিজাত্য ও বিনয়ী আচরণের এক দারুণ নিদর্শন। উদয়পুরের রাজকীয় প্রাসাদের ভেতরে যখন নতুন জীবনের শপথ নেওয়া হচ্ছিল, ঠিক তখন প্রাসাদের বাইরে তাঁদেরই পাঠানো খাবারের সুঘ্রাণ মিশে ছিল বাতাসে।