Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    বিনোদন

    সাবিনা ইয়াসমীনের কণ্ঠে নতুন চমক, ৪৪ বছর পর ফের পর্দায় ‘এই মন তোমাকে দিলাম’ 

    বিনোদন 2 Mins Read
    Sabina Yasmin - Bangladeshi singer
    বিনোদন প্রতিবেদক »

    বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে কালজয়ী রোমান্টিক গানগুলোর মধ্যে অন্যতম ‘এই মন তোমাকে দিলাম’। দীর্ঘ ৪৪ বছর পর সেই একই গান নতুন আবহে বড় পর্দায় ফিরে আসছে। আর সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হলো, কিংবদন্তি শিল্পী সাবিনা ইয়াসমীন আবারও এই গানে কণ্ঠ দিয়েছেন।

    ১৯৮২ সালে ‘মানসী’ সিনেমার জন্য তৈরি হওয়া কালজয়ী গান ‘এই মন তোমাকে দিলাম’ আজও বাঙালির হৃদয়ে অমলিন। গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা এবং আনোয়ার পারভেজের সুরে সেই গানটি নতুনভাবে প্রাণ পাচ্ছে আসন্ন সিনেমা ‘দম’-এ। দীর্ঘ ৪৪ বছর পর আবারও স্টুডিওতে দাঁড়িয়ে নিজের সেই কালজয়ী গানে কণ্ঠ দিলেন সংগীতের জীবন্ত কিংবদন্তি সাবিনা ইয়াসমীন।

    নতুন সংস্করণে যা থাকছে

    গত ১১ মার্চ রাজধানীর একটি স্টুডিওতে গানটির রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়। মূল গানের আবেদন ঠিক রেখে এতে নতুন কিছু কথা যুক্ত করা হয়েছে, যা লিখেছেন তন্ময় পারভেজ। সংগীত পরিচালক আরাফাত মহসীন নিধির নতুন আয়োজনে সাবিনা ইয়াসমীনের সঙ্গে ডুয়েট গেয়েছেন মোমিন বিশ্বাস।

    গানটি গাওয়ার পর সাবিনা ইয়াসমীন নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, “নতুন এই গানটা আমার ভালো লেগেছে বলেই কাজটা করছি। নতুনদের সাথে কাজ করতে সব সময়ই ভালো লাগে।”

    কেন এই গানটি বেছে নেওয়া হলো?

    সিনেমাটির নির্মাতা রেদওয়ান রনি জানান, ‘দম’ একটি ইমোশনাল এবং সাধারণ মানুষের গল্প। এমন একটি গল্পের সাথে একটি জাতির আবেগ ও স্মৃতি জড়িয়ে থাকা এই গানটি দারুণভাবে মানিয়ে যাবে। গানটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন গাজী মাজহারুল আনোয়ারের সন্তান সরফরাজ আনোয়ার উপল ও দিঠি আনোয়ার। স্টুডিওতে গানটি পুনরায় শোনার সময় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন দিঠি আনোয়ার।

    ‘দম’ সিনেমার মুক্তি

    এসভিএফ আলফা-আই এন্টারটেইনমেন্টের প্রযোজনায় নির্মিত এই সিনেমায় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন জনপ্রিয় অভিনেতা আফরান নিশো এবং চিত্রনায়িকা পূজা চেরী। রোমান্টিক ও আবেগী গল্পের এই সিনেমাটি আগামী ঈদুল ফিতরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে।

    শেষ কথা

    কিংবদন্তি শিল্পী সাবিনা ইয়াসমীনের কণ্ঠে ‘এই মন তোমাকে দিলাম’ গানটির ফিরে আসা কেবল একটি রিমেক নয়, বরং এটি দুই প্রজন্মের সংগীত ও আবেগের এক মেলবন্ধন। ৪৪ বছর আগে যে সুর বাঙালিকে প্রেমের নতুন ভাষা শিখিয়েছিল, ‘দম’ সিনেমার মাধ্যমে সেই সুর নতুন আঙ্গিকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে যাবে। গাজী মাজহারুল আনোয়ারের অমর সৃষ্টি আর সাবিনা ইয়াসমীনের জাদুকরী কণ্ঠের এই পুনর্জন্ম বাংলা চলচ্চিত্রের সংগীত ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করবে, এমনটাই প্রত্যাশা সংগীতপ্রেমীদের।

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!