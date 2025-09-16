বেলজিয়ামের ভিসা নিয়ে বাংলাদেশিদের জন্য দুসংবাদ

ঢাকায় অবস্থিত সুইডেন দূতাবাস বেলজিয়ামের ভিসা আবেদন আর গ্রহণ করবে না। আপাতত ভারতের দিল্লির ভিএফএস’র মাধ্যমে বাংলাদেশিদের ভিসা ইস্যু করবে দেশটি।
আজ দিল্লিতে অবস্থিত বেলজিয়াম দূতাবাসের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে দেয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দূতাবাসের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে সুইডেন দূতাবাস বেলজিয়ামের ভিসা আবেদন আর গ্রহণ করবে না। বাংলাদেশের নাগরিকদের বেলজিয়ামের সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘমেয়াদি ভিসা আবেদন ভিএফএস গ্লোবালের https://visa.vfsglobal.com/ind/en/bel/apply-visa মাধ্যমে করতে হবে।
আবেদনে করার পর একটি এপয়েন্টমেন্ট স্লট বুক করতে হবে এবং সশরীরে ভিসা আবেদনের ফাইল নয়াদিল্লিতে ভিএফএস অফিসে জমা দিতে হবে।