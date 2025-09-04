রোববার ব্লাড মুন পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে

ব্লাড মুন পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ মহাকাশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ঘটনাগুলোর একটি। পৃথিবীর ছায়া চাঁদকে ঢেকে ফেলার সাথে সাথে চাঁদ তামাটে লাল রঙ ধারণ করে। তখন এটাকে ব্লাড মুন বলা হয়। এই ব্লাড মুন আকাশে দেখা যাবে আগামী ৭-৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে।
এ সময় রাতের আকাশে তৈরি হবে এক অপূর্ব দৃশ্য যা ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার কিছু অংশ থেকে দেখা যাবে।
অপূর্ব দৃশ্য প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে সে আকাশেই থাকবে। এর মধ্যে মোট ৮২ মিনিট তথা দেড় ঘণ্টার জন্য চাঁদ লালচে বা তামাটে রং ধারণ করবে।
ব্লাড মুন পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ পুরো এশিয়া মহাদেশে দৃশ্যমান হবে। ভারত ও চীন থেকে দেখা যাবে। বাংলাদেশ যেহেতু দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত, তাই এখান থেকে দেখতে পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
তবে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে দেখা যাবে না। এই অঞ্চলের মানুষ ব্লাড মুন দেখতে পাবেন আগামী বছরের ২-৩ মার্চ। তবে আলাস্কার পশ্চিম অংশ এবং আর্জেন্টিনার পূর্ব অংশ থেকে আংশিকভাবে দেখা যেতে পারে।
যুক্তরাজ্য বা ইউরোপ থেকে ইক্লিপস উপভোগ করতে চাইলে পূর্ব দিকের সমতল আকাশে চাঁদ ওঠার সময় খেয়াল রাখতে হবে।
লুনার ইক্লিপস বা চন্দ্রগ্রহণ তখনই ঘটে যখন পৃথিবী সূর্য ও চাঁদের মাঝে অবস্থান নেয়। সূর্যের আলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যদিয়ে এসে চাঁদের পৃষ্ঠে লালাভ আভা সৃষ্টি করে, যার কারণে একে ব্লাড মুন বলা হয়।
চন্দ্রগ্রহণটি শুরু হবে ৭ সেপ্টেম্বর পূর্বাঞ্চলীয় সময় সকাল ১১টা ২৮ মিনিটে (আন্তর্জাতিক মান সময় ১৫টা ২৮ মিনিটে)। সম্পূর্ণ গ্রহণ শুরু হবে ওইদিন দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (আন্তর্জাতিক মান সময় ১৭টা ৩০ মিনিটে) এবং দুপুর ২টা ৫২ মিনিট (আন্তর্জাতিক মান সময় ১৮টা ৫২ মিনিটে) পর্যন্ত স্থায়ী হবে। চন্দ্রগ্রহণ শেষ হবে ওইদিন বিকেল ৪টা ৫৫ মিনিটে (আন্তর্জাতিক মান সময় ২০টা ৫৫ মিনিটে।
বিবিসি জানায়, ৭ সেপ্টেম্বরের রাত শুধু পূর্ণিমা বা ব্লাড মুনের জন্যই বিশেষ নয়, এ দিন চাঁদ ও শনি গ্রহকেও আকাশে খুব কাছাকাছি দেখা যাবে। খালি চোখে শনিকে চাঁদের খুব কাছে দেখা যাবে উজ্জ্বল বিন্দুর মতো। তবে কেউ টেলিস্কোপে দেখলে শনির বলয়ও দেখতে পারেন।
এ ঘটনা খুবই বিরল না হলেও একসঙ্গে পূর্ণিমা, পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ ও শনি গ্রহ দেখা জ্যোতির্বিজ্ঞানপ্রেমীদের কাছে বিশেষ মুহূর্তই বলা চলে।
ব্লাড মুন পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ কখন ঘটে?
