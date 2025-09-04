Close Menu
    প্রযুক্তি

    গুগলকে বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে

    প্রযুক্তি
    গুগল
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »
    গুগল

    বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ গুনতে হচ্ছে গুগলকে। ব্যবহারকারীর তথ্য ফাঁস ও গোপনীয়তা লঙ্ঘনের দায়ে এবার এই ক্ষতিপূরণ গুনতে হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটিকে। প্রতিষ্ঠানটিকে প্রায় ৪২৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে রায় দিয়েছে মার্কিন এক আদালত।

    যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোর ফেডারেল কোর্টে চলা এ সংক্রান্ত মামলায় অভিযোগ ছিল, গুগল দীর্ঘ ৮ বছর ধরে কোটি কোটি ব্যবহারকারীর মোবাইল ডিভাইস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। যদিও অনেক ব্যবহারকারী তাদের অ্যাকাউন্টে ট্র্যাকিং বা নজরদারি ফিচার বন্ধ করে রেখেছিলেন।

    ব্যবহারকারীদের দাবি, এই তথ্য সংগ্রহ গুগলের ওয়েব অ্যান্ড অ্যাপ অ্যাক্টিভিটি সেটিংসের নীতিমালা ভঙ্গ করেছে এবং সরাসরি গোপনীয়তা লঙ্ঘনের শামিল।

    বিচারকরা তিনটি অভিযোগের মধ্যে দুইটিতে গুগলকে দায়ী করেছেন। তবে তারা বলেছেন, গুগল ‘ইচ্ছাকৃত বিদ্বেষ’ প্রদর্শন করেনি। তাই কোনো শাস্তিমূলক জরিমানা আরোপ করা হয়নি।

    তবে, বাদীপক্ষের আইনজীবী ডেভিড বোইস বলেন, আমরা রায়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট। এটি প্রমাণ করেছে, গুগল তার ব্যবহারকারীদের আস্থার সঙ্গে প্রতারণা করেছে।

    অবশ্য, এই মামলায় প্রথমে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৩১ বিলিয়ন ডলার দাবি করেছিল বাদীপক্ষ। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত ৪২৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ ধার্য করেছে আদালত।

    রায়ের পর অসন্তোষ জানিয়ে গুগলের মুখপাত্র হোসে কাস্তানেদা জানান, আদালতের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করবে তার কোম্পানি। তিনি বলেন, আদালতের এই রায় আমাদের পণ্যের কার্যপদ্ধতি সঠিকভাবে বোঝেনি। আমরা ব্যবহারকারীদের ডেটা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিই এবং যখন তারা পার্সোনালাইজেশন বন্ধ করে, আমরা তা সম্মান করি।

    গুগল আরও দাবি করেছে, যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা ‘ব্যক্তিগত নয়; ছদ্মনাম ব্যবহার করা, আলাদাভাবে সংরক্ষিত ও এনক্রিপটেড’। ফলে, সেগুলো ব্যবহারকারীর গুগল অ্যাকাউন্ট বা পরিচয়ের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়।

    এই ক্লাস-অ্যাকশন মামলা ২০২০ সালের জুলাইয়ে দায়ের করা হয়েছিল। পরে এটি ৯৮ মিলিয়ন ব্যবহারকারী এবং ১৭৪ মিলিয়ন ডিভাইসকে অন্তর্ভুক্ত করে ক্লাস-অ্যাকশন হিসেবে অনুমোদিত হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, উবার, ভেনমো এবং মেটার ইনস্টাগ্রামের মতো বিভিন্ন অ্যাপের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের ডেটা সংগ্রহ করে আসছিল গুগল।

