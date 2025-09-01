দীর্ঘদিন পর একসঙ্গে দেখা গেল শাহরুখ-রানিকে

বলিউডের একসময়ের প্রিয় জুটি শাহরুখ খান ও রানি মুখার্জি। দীর্ঘদিন পর ফের তাদের একসঙ্গে স্ক্রিনে দেখলেন ভক্তরা। তাদের নতুন রিয়েল ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে। রিলসটি তাদের ভক্তদের পুরোনো সিনেমার মুহূর্তগুলোকে মনে করে কঋয়ে দিচ্ছে।
হিন্দুস্তান টাইমস থেকে জানা যায়, শাহরুখ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) ইনস্টাগ্রামে ভিডিওটি শেয়ার করেন। যেখানে শাহরুখের সঙ্গে দেখা যায় রানিকে। তারা দুজন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড জয় উদযাপন করেও। ভিডিওতে দেখা গেছে, তারা ‘তু পেহলি তু আখেরি’ গানটিতে একসঙ্গে নাচ করছেন। আর গানটি মূলত শাহরুখের ছেলে আরিয়ান খানের পরিচালিত আসন্ন ওয়েব সিরিজের।
এ বছর এই দুই অভিনেতা তাদের প্রথম ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন। শাহরুখ ‘জওয়ান’ সিনেমার জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, আর রানি ‘মিসেস চ্যাটার্জি বনাম নরওয়ে’ সিনেমার জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী নির্বাচিত হন। এই রিইউনিয়ন ভিডিওতে তাদের অর্জন উদযাপন এবং অতীতের রোমান্টিক মুহূর্তের প্রতি শ্রদ্ধা উভয়ই ফুটে উঠেছে।
শাহরুখ ভিডিওতে নীল সোয়েটার এবং ডেনিম পরিধান করেছেন, আর রানি ছিলেন সাদা ক্রপ টপ ও ধূসর জিন্সে। তাদের যুগলবন্দি দৃশ্য ভক্তদের মনে পুরোনো দিনের সিনেমার জাদু ফিরিয়ে এনেছে। অনেক ভক্ত কমেন্টে লিখেছেন, সত্যিই এই রিইউনিয়ন আশা করিনি, এবং দীর্ঘ সময় পরে দুজনকে একসঙ্গে দেখছি।
প্রসঙ্গত, একসঙ্গে বলিউডের একাধিক বক্সঅফিস হিট সিনেমায় অভিনয় করেছেন শাহরুখ এবং রানি। তাদের একসঙ্গে দেখা গেছে ‘চালতে চালতে’, ‘কাভি খুশি কাফি গম’, ‘পেহলি’ এবং ‘ভীর জারা’ মতো সিনেমায়।