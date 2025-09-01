টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

Close Menu
    টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

    ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ
    ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

    সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে আজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মাঠে নামছে টাইগাররা। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সিলেটে টস জিতে আগে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে টাইগার অধিনায়ক লিটন কুমার দাস।

    এর আগে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে বড় জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ।

    বাংলাদেশ এই ম্যাচে দুটি পরিবর্তন এনেছে। প্রথম ম্যাচে খেলা লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন ও বাঁ-হাতি পেসার শরিফুল ইসলাম খেলছেন না আজ। তাদের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে বাঁ-হাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ ও ডানহাতি পেসার তানজিম হাসানকে।

    বাংলাদেশ একাদশ: পারভেজ হোসেন ইমন, তানজিদ হাসান, লিটন দাস, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, মাহেদী হাসান, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান ও তানজিম সাকিব।

