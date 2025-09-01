Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    গরম ভাতে রুই কালিয়া

    রুই কালিয়া
    রুই কালিয়া

    বড় কোনো অনুষ্ঠান কিংবা বাড়িতে ছোট খাটো গেট টুগেদার, রুই মাছের কালিয়া এক্কেবারে সুপারহিট। গরম ভাতের সঙ্গে রুই কালিয়া মানেই বাঙালির এক ক্লাসিক কম্বিনেশন। সাধারণ ঝোলের থেকে কালিয়া এখটু আলাদা। খানিকটা ঘন, মশলাদার ও বেশ টেস্টি হয় এই রুই মাছের কালিয়া।

    এই পদ বাঙালি খাবারের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আবেগের এক অংশ। মাত্র ১৫ মিনিট সময় হাতে থাকলেই বানিয়ে নিতে পারবেন এই সুস্বাদু পদ। জেনে নিন রুই মাছের কালিয়া বানানোর উপকরণ ও প্রস্তুত প্রণালী।

    রুই মাছেন কালিয়ার উপকরণ

    রুই মাছ (বড় টুকরো) – ১ কেজি, টকদই ১ কাপ, হলুদ গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো ২ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, চিনি ১ টেবিল চামচ, জিরেবাটা ১ চা চামচ, সরষের তেল ১ কাপ, নুন-স্বাদমতো, পেঁয়াজবাটা হাফ কাপ।

    রুই মাছেন কালিয়ার প্রস্তুত প্রণালী

    প্রথমে রুই মাছের টুকরো ভাল করে জল দিয়ে ধুতে হবে। তেল, দই ও চিনি ছাড়া সব মশলা মাছে ভাল করে মেখে রাখতে হবে। বড় কড়াইতে তেল গরম করে মশলাসহ মাছ দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিতে হবে। তার কিছুক্ষণ পর দই দিয়ে আস্তে আস্তে কষিয়ে নিতে হবে।

    লক্ষ্য রাখতে হবে, মাছের টুকরো যেন ভেঙে না যায়। মশলা কষানোর সময় অল্প পরিমাণে জল দিতে হবে। এরপর চিনি দিয়ে নেড়ে অল্প আঁচে বসিয়ে রাখতে হবে। কিছুক্ষণ পর মাছ আস্তে করে উলটে দিতে হবে। মাছের জল শুকিয়ে গেলে এবং মশলা মাখামাখা হয়ে শুকিয়ে তেল উপরে উঠলে তৈরি রুই মাছের কালিয়া।

    এবার গরম গরম ভাতের সঙ্গে রুই কালিয়া এক্কেবারে জমে যাবে।

