গুগল পিক্সেল ১০ সিরিজের স্মার্টফোন আসছে

    গুগল পিক্সেল ১০
    গুগল অবশেষে তাদের পিক্সেল টেন সিরিজের স্মার্টফোন উন্মোচন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে বুধবার (২০ আগস্ট) তাদের বার্ষিক ‘মেড বাই গুগল’ ইভেন্টে উন্মোচন করা হয় নতুন প্রজন্মের এ পিক্সেল স্মার্টফোন ও গ্যাজেট।

    এই সিরিজে যুক্ত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন আকর্ষণীয় ফিচার। প্রথমবারের মতো যুক্ত হয়েছে পিক্সেলস্ন্যাপ ম্যাগনেটিক চার্জিং প্রযুক্তি। এ সিরিজের ফোন মিলবে ৮০০ ডলার থেকে ১৮০০ ডলারের মধ্যে।

    মূলত গুগলের পিক্সেল টেন সিরিজের জন্য বহুদিন ধরেই মুখিয়ে ছিলেন পিক্সেলপ্রেমীরা। এবার অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে উন্মোচন করা হলো এ সিরিজের চারটি মডেলের স্মার্টফোন।

    মডেলগুলো হলো— পিক্সেল ১০, পিক্সেল ১০ প্রো, পিক্সেল ১০ এক্সএল এবং ভাঁজযোগ্য পিক্সেল ১০ প্রো ফোল্ড।

    সিরিজের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো নতুন এআই ফিচার। এর মধ্যে আছে ক্যামেরা অ্যাপের ‘কোচ’ ফিচার, যা ব্যবহারকারীদের সহায়তা করবে আরও ভালো ছবি তুলতে।

    এছাড়া আছে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাজেশন, যা ব্যবহারকারীর অনুরোধ ছাড়াই প্রাসঙ্গিক তথ্য দেখাবে। যেমন কোনো এয়ারলাইনে কল করার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফ্লাইট কনফার্মেশন ইমেইলটি সামনে নিয়ে আসবে, যাতে দরকারি তথ্য সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

    গুগলের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট রিক ওস্টারলহ বলেন, আমরা আপনার ফোনকে আরও ব্যক্তিগত ও স্বয়ংক্রিয় করার চেষ্টা করছি। এটি কেবল আপনার অনুরোধের জন্য অপেক্ষা করবে না। বরং আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারবে কারণ এটি জানে আপনি কী করতে চাইছেন। আমরা এটাকে ‘পারসোনাল ইন্টালিজেন্স’ বা ‘ব্যক্তিগত বুদ্ধিমত্তা বলি।

    সব মডেলেই এবার ব্যবহার করা হয়েছে গুগলের নতুন টেনসর জিফাইভ প্রসেসর। পাশাপাশি প্রথমবারের মতো যুক্ত হয়েছে পিক্সেলস্ন্যাপ ম্যাগনেটিক চার্জিং প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন চার্জার, কেস ও স্ট্যান্ডও উন্মোচন করেছে গুগল।

    প্রতিষ্ঠানটির গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট এডরিয়ান লোফটন বলেন, একটি গোপন তথ্য বলি- আপনার অ্যাপল ম্যাগসেফ যন্ত্রপাতির সঙ্গেও পুরোপুরি কাজ করতে পারে এই ম্যাগনেটিং চার্জিং প্রযুক্তি।

    ডিজাইনে তেমন পরিবর্তন না আসলেও এর ক্যামেরায় ব্যবহার করা হয়েছে আরও উন্নত প্রযুক্তি। বেস মডেলেও এবার টেলিফটো লেন্স যোগ করা হয়েছে, যা আগে শুধু প্রো মডেলেই ব্যবহার করা হত। বেস মডেলের দাম শুরু হয়েছে প্রায় ৮০০ ডলার থেকে, আর ভাঁজযোগ্য মডেলের দাম প্রায় ১৮০০ ডলার। চলতি মাসের শেষের দিকে বাজারে আসবে পিক্সেল ১০ সিরিজ, আর পিক্সেল ১০ প্রো ফোল্ড আসছে অক্টোবরে।

    উল্লেখ্য, স্মার্টফোন ছাড়াও নতুন পিক্সেল ওয়াচ ফোর ও সাশ্রয়ী মূল্যের পিক্সেল বাডস টু-এ উন্মোচন করেছে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানটি। অন্যদিকে পিক্সেল বাডস প্রো টু-এ তে আসেনি কোনো বড় পরিবর্তন, শুধু ঘোষণা করা হয়েছে নতুন একটি রং ও আসন্ন সফটওয়্যার আপডেট।

