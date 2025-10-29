ক্যাটাগরি-৪ এ হ্যারিকেন মেলিসা, কিউবায় বন্যার শঙ্কা

ক্যারিবীয় অঞ্চলে তাণ্ডব চালাতে যাচ্ছে হ্যারিকেন মেলিসা, যা শক্তিশালী হয়ে এখন ক্যাটাগরি-৪ এ পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হ্যারিকেন সেন্টার (এনএইচসি) জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়টি সর্বোচ্চ ঘণ্টায় ১৩০ মাইল (প্রায় ২১৫ কিলোমিটার) বেগে কিউবার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।
এনএইচসির সর্বশেষ বার্তায় বলা হয়েছে, কিউবার পূর্বাঞ্চলে ১০ থেকে ২০ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে, আর পার্বত্য এলাকায় এই পরিমাণ ২৫ ইঞ্চি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। এতে ‘জীবনঘাতী ও বিধ্বংসী আকস্মিক বন্যা’ এবং ব্যাপক ভূমিধসের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
ঘূর্ণিঝড়ের কারণে উপকূলীয় এলাকায় জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৮ থেকে ১২ ফুট পর্যন্ত হতে পারে, যা বৃহৎ ও ধ্বংসাত্মক ঢেউয়ের সঙ্গে আঘাত হানবে বলে সতর্ক করেছে এনএইচসি।
বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবারের মধ্যেই মেলিসা কিউবায় আঘাত হানতে পারে। এরপর এটি সাউথইস্ট বা সেন্ট্রাল বাহামা দ্বীপপুঞ্জে প্রবল বেগে অগ্রসর হবে এবং হাইতিতে ট্রপিক্যাল ঝড়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। বৃহস্পতিবারের মধ্যে এটি বারমুডা দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে।
এনএইচসি জানিয়েছে, মেলিসা এখন একটি ‘অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রধান ঘূর্ণিঝড়’, যার তীব্রতা আগামী কয়েক ঘণ্টায় আরও বাড়তে পারে।