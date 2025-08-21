মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট উদ্বেগের সমাধান না পর্যন্ত কোনো ভিসা ইস্যু করে না। ঢাকার মার্কিন দূতাবাস বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ভিসা সংক্রান্ত এক পোস্টে এ কথা জানায়।
দূতাবাসের ফেসবুকে করা পোস্টে উল্লেখ করা হয়, ভিসা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নিরাপত্তার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যতক্ষণ না সব ধরনের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট উদ্বেগের সমাধান হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ভিসা ইস্যু করা হয় না।
এছাড়া ভুয়া নথিপত্র দাখিলকারী আবেদনকারীদের কোনো ভিসা দেওয়া হয় না এবং তাদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী এবং সংশ্লিষ্ট দেশেও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।