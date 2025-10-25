ভারতে কবে থেকে শুরু হচ্ছে স্টারলিঙ্ক?

ইলন মাস্কের স্টারলিঙ্ক ভারতে তাদের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করার জন্য ৯টি গেটওয়ে আর্থ স্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে। পরীক্ষামূলকভাবে আপাতত তারা ১০০টি টার্মিনাল চালানোর অনুমতি পেয়েছে।
বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্কের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা সংস্থা স্টারলিঙ্ক (Starlink) ভারতে তাদের পরিষেবা চালু করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করে দিয়েছে। এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য শীঘ্রই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এই সংস্থাটি।
রিপোর্ট অনুযায়ী, স্টারলিঙ্ক ভারতে তাদের পরিষেবা চালুর জন্য মুম্বই, নয়ডা এবং লখনউ সহ ৯টি শহরে গেটওয়ে আর্থ স্টেশন স্থাপন করবে বলে জানিয়েছে। এই স্টেশনগুলি দেশের ইন্টারনেট সিস্টেমের সঙ্গে স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করবে।
স্টারলিঙ্ক তাদের গেটওয়ে স্টেশনগুলির কাজের জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞদের ভারতে আনতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পত্রপাট সেই অনুমতি খারিজ করে দিয়েছে। বিদেশী কর্মীদের নিরাপত্তা যাচাই সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত, শুধুমাত্র ভারতীয়দের নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
পরীক্ষামূলকভাবে আপাতত তারা ১০০টি টার্মিনাল চালানোর অনুমতি পেয়েছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং অপব্যবহার রোধ করতে কঠোর নিয়ম আরোপ করা হয়েছে। সফল পরীক্ষার পর, নিয়ন্ত্রকের তরফে অনুমোদন পেলে স্টারলিঙ্কের পরিষেবা বাণিজ্যিকভাবে চালু হবে।
স্টারলিঙ্ক ভারতে ৬০০জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ ক্ষমতার জন্য আবেদন করেছে। পরীক্ষার সময় তৈরি হওয়া সমস্ত ডেটা ভারতের মধ্যেই সংরক্ষণ করতে হবে। সফল পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, স্টারলিঙ্ক ভারতে কোনও বাণিজ্যিক পরিষেবা চালু করতে পারবে না।