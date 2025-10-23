নিজের জন্য আরেকটি চাঁদ খুঁজে পেয়েছে পৃথিবী

নতুন সায়েন্স ফিকশন সিনেমার গল্পের মতো মনে হলেও সত্যি পৃথিবী যেন নিজের জন্য আরেকটি চাঁদ খুঁজে পেয়েছে।
হ্যাঁ ঠিকই শুনছেন। মহাকাশ পর্যবেক্ষক এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি দাবি করেছেন, আমাদের পরিচিত চাঁদের পাশাপাশি আরেকটি ছোট চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘূর্ণন করছে। কল্পনা করুন তো, এখন আকাশে আমাদের এক নয়, দুইটি চাঁদ!
টাইমস অফ ইন্ডিয়া জানায়, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর কাছাকাছি একটি ছোট বস্তু, ২০২৫ পিএন৭ শনাক্ত করেছেন। এটি এখন পৃথিবীর একটি ‘আধা-উপগ্রহ’ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
২০২৫ পিএন৭ হলো কোয়াসি-স্যাটেলাইট (অথবা কোয়াসি-চাঁদ) নামক একটি বিরল ধরনের বস্তু। এই ধরনের বস্তুগুলি গ্রহের কক্ষপথের কাছে থাকে, তবে মহাকর্ষের মাধ্যমে পুরোপুরি গ্রহের সঙ্গে আবদ্ধ নয়।
এর মানে দাঁড়ায়, অন্তত ২১ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমাদের গ্রহের জন্য কার্যত একটি দ্বিতীয় চাঁদ রয়েছে। নাসা নিশ্চিত করেছে যে এই অর্ধ-উপগ্রহটি পৃথিবীর চারপাশে একটি পথ অনুসরণ করছে এবং সম্ভবত ২০৮৩ সাল পর্যন্ত এর অবস্থান বজায় থাকবে।
২০২৫ পিএন৭ খুবই ছোট। গবেষকদের অনুমান অনুযায়ী, এর আকার প্রায় ১৮ থেকে ৩৬ মিটার, যা একটি সাধারণ ভবনের উচ্চতার সমান। হাওয়াইয়ের হালিয়াকালা অবজারভেটরিতে প্যান-স্টারস জরিপে এই ছোট চাঁদটি প্রথম পর্যবেক্ষণ করা হয় চলতি বছরের আগস্টে।
আর্কাইভাল ছবি দেখে বোঝা যায়, ২০২৫ পিএন৭ সম্ভবত ১৯৬০ সাল থেকে কয়েক দশক ধরে পৃথিবীর সঙ্গে ভ্রমণ করছে।
তবে এটি আসল চাঁদের মতো সরাসরি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না। পরিবর্তে, ২০২৫ পিএন৭ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং পৃথিবীর মতো পথ ধরে পৃথিবীকে অনুসরণ করে। এই কারণে আমাদের কাছে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয় যেন পৃথিবীর দুটি চাঁদ রয়েছে।
বৈজ্ঞানিক ধারণা অনুযায়ী, ২০২৫ সালের পিএন৭ এই সহ-কক্ষপথ ব্যবস্থায় প্রায় ২০৮৩ সাল পর্যন্ত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে এটি আমাদের গ্রহের সাথে কয়েক দশকের অস্থায়ী সাহচর্য পাবে। এরপর, মহাকর্ষীয় মিথস্ক্রিয়া সম্ভবত এটিকে তার বর্তমান পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।
এখন যেহেতু পৃথিবীর দুটি চাঁদ আছে তার মানে কি আমাদের আসল চাঁদ একটি নতুন সঙ্গী খুঁজে পেয়েছে? নাকি আমাদের আসল চাঁদের মর্যাদা হুমকির মুখে?
বিজ্ঞানীরা বলছেন, ২০২৫ পিএন৭ পৃথিবীর জন্য কোনো হুমকি নয়। এটি খুব ছোট এবং তার কক্ষপথও স্থিতিশীল। তবুও, এই উপগ্রহটি বৈজ্ঞানিকভাবে খুবই আকর্ষণীয়, কারণ এটি আমাদের চাঁদ এবং পৃথিবীর কক্ষপথ সম্পর্কে নতুন ধারণা দিতে পারে।
তবে মনে রাখা উচিত, যদিও আমরা এটিকে ‘দ্বিতীয় চাঁদ’ বলছি, এটি আসলে পুরো চাঁদের মতো নয়। ২০২৫পিএন৭ সরাসরি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না এবং শুধুমাত্র নামের জন্যই এটিকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে।