নিউ ইয়র্ক সিটিতে চাকরি

    ব্রঙ্কসকেয়ার হেলথ সিস্টেম
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »

    ইউনিট অ্যাসোসিয়েট পদে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নিউ ইয়র্কভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ব্রঙ্কসকেয়ার হেলথ সিস্টেম।

    ব্রঙ্কসকেয়ার হেলথ সিস্টেম

    পেশাগত কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে এ পদে অগ্রাধিকার পাবেন প্রার্থীরা।

    নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ: ব্রঙ্কসকেয়ার হেলথ সিস্টেম

    পদের নাম: ইউনিট অ্যাসোসিয়েট

    পদসংখ্যা:

    চাকরির ধরন: পার্ট-টাইম

    ন্যূনতম যোগ্যতা: এ পদে আবেদন করতে স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে হাই স্কুল ডিপ্লোমা অথবা সমমানের কোনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সনদপত্র থাকতে হবে। পাশাপাশি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কোনো প্রতিষ্ঠানে পেশাগত কাজের অভিজ্ঞতা ও প্রশংসাপত্র থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন প্রার্থীরা।

    বেতন: ঘণ্টায় ২৫ দশমিক ৬৪ থেকে ২৬ দশমিক ১৮ ডলার

    কর্মস্থল: ব্রঙ্কস, নিউ ইয়র্ক

    আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা ইনডিড-এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

    সূত্র: ইনডিড

