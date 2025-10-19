ইতালিতে চাকরির অফার

Close Menu
    মোলায়েম মাসকারপোন ক্রিম, কফিতে ডুবানো লেডিফিঙ্গার, এসপ্রেসোর তেতো- মিষ্টি ঘ্রাণ আর কোকো পাউডারের মিষ্টতা—সব মিলিয়ে এক চামচ তিরামিসু যেন অদ্ভুত স্বাদের অভিজ্ঞতা এনে দেয়।

    ইতালিতে চাকরি

    ইতালিয়ান এই ডেজার্টটি ইতোমধ্যে সারা বিশ্বের ডেজার্টপ্রেমীদের মন জয় করে নিয়েছে।

    এনডিটিভি জানায়, ২০২৫ সালে তাদের বার্ষিক তিরামিসু ওয়ার্ল্ড কাপ অনুষ্ঠিত হবে ত্রেভিসো শহরে। আর এই প্রতিযোগিতায় আপনিও পেতে পারেন এক অভিনব সুযোগ—অফিসিয়াল বিচারক হওয়ার।

    আয়োজকরা খুঁজছেন ১০০ জন উৎসাহী খাদ্যপ্রেমীদের যারা অফিসিয়াল বিচারক হিসেবে কাজ করবেন। তাদের দায়িত্ব হবে প্রতিটি তিরামিসু চেখে দেখা এবং রেটিং দেওয়া।

    এবারের তিরামিসু ওয়ার্ল্ড কাপ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১০ থেকে ১২ অক্টোবর ইতালির ত্রেভিসো শহরে। ডেজার্টপ্রেমীদের জন্য এটি দারুণ সুযোগ—পেশাদার তিরামিসু টেস্টার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করার।

    সাধারণত বিচারক বাছাইয়ের জন্য প্রার্থীদের একটি ১৫ প্রশ্নের টেস্ট দিতে হয়, যেখানে প্রতিযোগিতার নিয়ম নিয়ে তাদের জ্ঞান যাচাই করা হয়। তবে এ বছর থাকছে বড় পরিবর্তন। এবার আবেদনকারীদের হাতে থাকবে মাত্র এক দিনের সময়।

    ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে, এবং ওই দিনেই শেষ হবে। অর্থাৎ, এই একদিনেই পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রমাণ করতে হবে আপনার তিরামিসুর প্রতি ভালোবাসা ও যোগ্যতা।

    পরীক্ষা দেওয়ার পর, নির্বাচিত বিচারকদের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে একটি বিশেষ ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হবে। একবার নির্বাচিত হলে, আপনার কাজ শুধু ‘খাওয়া ও উপভোগ করা” নয়।

    বিচারকদের উপকরণের সততা এবং প্রতিযোগিতার সরঞ্জাম যাচাই করতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে যে প্রতিযোগীরা সঠিকভাবে তাদের স্টেশনে অবস্থান করছেন, এবং সাধারণভাবে নিশ্চিত করতে হবে যে প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে চলছে।

    বিচারক হিসেবে অংশগ্রহণ করার কাজটি হবে বিনামূল্য এবং স্বেচ্ছাসেবী। আপনাকে তিরামিসু চেখে দেখার জন্য কোনো অর্থ দিতে বলা হবে না। আপনি কোনো পারিশ্রমিক বা ক্ষতিপূরণ ও কিন্তু পাবেন না।

