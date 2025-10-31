Close Menu
    গেস্ট সার্ভিস এজেন্ট পদে ফোর সিজনসে চাকরি

    চাকরির খবর 1 Min Read
    গেস্ট সার্ভিস এজেন্ট
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »

    গেস্ট সার্ভিসেস এজেন্ট পদে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নিউ ইয়র্কভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ফোর সিজনস।

    গেস্ট সার্ভিস এজেন্ট

    ইংরেজি ভাষায় পারদর্শীতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন প্রার্থীরা।

    নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ: ফোর সিজনস

    পদের নাম: গেস্ট সার্ভিসেস এজেন্ট

    পদ সংখ্যা:

    চাকরির ধরন: ফুল-টাইম

    ন্যূনতম যোগ্যতা: এ পদে আবেদন করতে ইংরেজিতে কথা বলা, লেখা ও পড়ায় দক্ষ হতে হবে প্রার্থীদের। পাশাপাশি ফ্রন্ট ডেস্ক কার্যক্রম অর্থাৎ অভ্যর্থনা, তথ্য প্রদান, অতিথিদের সহায়তা এসব কাজে পারদর্শী হতে হবে।

    বেতন: ঘণ্টায় ৩০ ডলার থেকে ৩৮ ডলার

    কর্মস্থল: ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক

    আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা ইনডিড-এরমাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

    সূত্র: ইনডিড

