গেস্ট সার্ভিস এজেন্ট পদে ফোর সিজনসে চাকরি

গেস্ট সার্ভিসেস এজেন্ট পদে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নিউ ইয়র্কভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ফোর সিজনস।
ইংরেজি ভাষায় পারদর্শীতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন প্রার্থীরা।
নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ: ফোর সিজনস
পদের নাম: গেস্ট সার্ভিসেস এজেন্ট
পদ সংখ্যা: ১
চাকরির ধরন: ফুল-টাইম
ন্যূনতম যোগ্যতা: এ পদে আবেদন করতে ইংরেজিতে কথা বলা, লেখা ও পড়ায় দক্ষ হতে হবে প্রার্থীদের। পাশাপাশি ফ্রন্ট ডেস্ক কার্যক্রম অর্থাৎ অভ্যর্থনা, তথ্য প্রদান, অতিথিদের সহায়তা এসব কাজে পারদর্শী হতে হবে।
বেতন: ঘণ্টায় ৩০ ডলার থেকে ৩৮ ডলার
কর্মস্থল: ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা ইনডিড-এরমাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইনডিড