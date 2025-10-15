গুগলে ইন্টার্নশিপের সুযোগ পাবেন শিক্ষার্থীরা

বিশ্বের প্রযুক্তি জায়ান্ট গুগল শিক্ষার্থীদের জন্য ২০২৬ সালের ইউজার এক্সপেরিয়েন্স (ইউএক্স) ডিজাইন ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছে। ১৩ সপ্তাহব্যাপী এই পূর্ণকালীন ইন্টার্নশিপ অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাজ্যের লন্ডন ও জার্মানির মিউনিখে।
এই প্রোগ্রামটি বেতনসহ, যেখানে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা গুগলের অভিজ্ঞ ডিজাইনার, গবেষক, ইঞ্জিনিয়ার ও প্রোডাক্ট ম্যানেজারদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাবেন। ইন্টার্নশিপ শুরু হবে মে, জুন বা জুলাই ২০২৬ মাসে।
যোগ্যতা
- ব্যাচেলরস বা মাস্টার্স পর্যায়ের শিক্ষার্থী হতে হবে।
- ডিজাইন, হিউম্যান-কম্পিউটার ইন্টারঅ্যাকশন, প্রোডাক্ট ডিজাইন, ভিজ্যুয়াল কমিউনিকেশন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনা করতে হবে।
- ডিজাইন পোর্টফোলিও থাকতে হবে যা ওয়েব বা মোবাইল প্ল্যাটফর্মের ডিজাইন নীতি প্রদর্শন করবে।
- ফিগমা, অ্যাডোবি ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, স্কেচসহ ডিজাইন টুল ব্যবহারে দক্ষ হতে হবে।
- ব্যবহারকারী গবেষণা (ইন্টারভিউ বা সার্ভে) পরিচালনার অভিজ্ঞতা।
- পুরো ১৩ সপ্তাহ পূর্ণকালীন কাজের জন্য উপস্থিত থাকতে হবে।
সুবিধা
- বেতনসহ ইন্টার্নশিপ, তাই আর্থিক দুশ্চিন্তা কম।
- আন্তর্জাতিক পরিবেশে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ।
- লন্ডন বা মিউনিখে কাজের স্থান বেছে নেওয়ার সুযোগ।
- গুগলের প্রকল্পে বাস্তব অভিজ্ঞতা, উদ্ভাবনী ডিজাইন ও ব্যবহারবান্ধব পণ্য তৈরির দক্ষতা অর্জন।
আবেদনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
- জীবনবৃত্তান্ত (সিভি)
- অফিসিয়াল বা আনঅফিশিয়াল ট্রান্সক্রিপ্ট (ইংরেজিতে)
আবেদন যেভাবে: এখানে ক্লিক করে বিস্তারিত তথ্য জেনে শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৪ অক্টোবর ২০২৫। গুগল আবেদনগুলো রোলিং ভিত্তিতে যাচাই করবে, তাই শিক্ষার্থীদের দ্রুত আবেদন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।