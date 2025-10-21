ছেলেদের বয়ঃসন্ধি: জেনে নিন লক্ষণ ও টিপস

মেয়েদের মতো ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকালেও বাবা-মায়ের কিছু দায়িত্ব থাকে। মেয়েদের বয়ঃসন্ধির লক্ষণগুলো স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে এমন স্পষ্ট লক্ষণ বা আনুষ্ঠানিকতা দেখা যায় না। মেয়েদের মতোই ছেলেরাও বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছায়। এ ব্যাপারে বাবা-মায়ের জানা প্রয়োজন এমন কিছু বিষয় এখানে আলোচনা করা হলো।
বয়ঃসন্ধির বয়স
ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই গড়ে একই বয়সে বয়ঃসন্ধি শুরু হয়। গড় বয়স হলো ১১ বছর। কিছু শিশুর ক্ষেত্রে এটি আরও আগে শুরু হতে পারে। এর পেছনে জিনগত কারণ, জীবনযাত্রার ধরণ সহ নানা কারণ থাকতে পারে। সাধারণত ৯ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে শিশুরা বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছায়।
শারীরিক পরিবর্তন
ছেলেরা বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছালে তাদের শরীরে কিছু পরিবর্তন আসে। এগুলো শুধুমাত্র তারাই বুঝতে পারে। বাবা-মা সহজে এগুলো লক্ষ্য করতে পারেন না। শিশুরা খোলাখুলি না বললেও বাবা-মায়ের এ ব্যাপারে জানা জরুরি।
কি কি পরিবর্তন?
শিশুসুলভ মুখ হঠাৎ করে পরিণত পুরুষের মতো দেখাতে শুরু করে। গলা ভারী হয়ে যায়। গোঁফ, দাড়ি ইত্যাদি গজাতে শুরু করে। শরীরের ওজন কিছুটা বেড়ে যায়। উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ, হাত, পা, পেশী ইত্যাদির বৃদ্ধি ঘটে। ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে এসব পরিবর্তন দ্রুত ঘটে।
আচরণগত পরিবর্তন
আগের তুলনায় তাদের স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত অভ্যাসেও পরিবর্তন আসে। গোসল করতে বেশি সময় নেওয়া, ঘন ঘন চুলের স্টাইল বদলানো, আয়নার সামনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, পোশাক-আশাকে বেশি যত্নবান হওয়া ইত্যাদি।
মুখে পরিবর্তন
কিছু ছেলের মুখে বেশি তেলতেলে ভাব দেখা দেয়। ফলে ব্রণ বের হতে পারে। হরমোনের পরিবর্তন ঘটে। ঘাম বেশি হওয়ায় শরীরে দুর্গন্ধ হতে পারে। বাবা-মা হিসেবে আপনি তাদের সুগন্ধি ব্যবহার করতে এবং মুখের যত্ন নিতে শেখাতে পারেন।
বুকে পরিবর্তন
ছেলেদের বয়ঃসন্ধিতে মেয়েদের মতোই স্তনে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে। এটি কিছুদিন পর বন্ধ হয়ে যায়; এটি স্বাভাবিক বলে ছেলেদের বুঝিয়ে দেওয়া জরুরি। কিছু ছেলের বয়ঃসন্ধির পরেও স্তনে বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
যৌনাঙ্গে পরিবর্তন
ছেলেদের বয়ঃসন্ধির প্রথম লক্ষণ হলো লিঙ্গের পরিবর্তন। লিঙ্গ ও অন্ডকোষ বড় হতে শুরু করে। লিঙ্গের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। যৌনাঙ্গে লোম গজাতে পারে। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছেলের লিঙ্গে ছোট ছোট ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে। এগুলো দেখতে ব্রণের মতো হলেও ভয়ের কিছু নেই। এতে কোনো ক্ষতি হয় না।
বীর্যপাত
বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত হতে পারে। এর কারণ হতে পারে যৌন স্বপ্ন বা চিন্তা। কোনো স্বপ্ন ছাড়াও বীর্যপাত হতে পারে। এ নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এটি একটি স্বাভাবিক পরিবর্তন বলে বাবা-মায়ের বলতে হবে। এ ব্যাপারে আগে থেকেই ছেলেদের সঙ্গে কথা বলা জরুরি।
বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ
এই বয়সে হরমোনের প্রভাবে ছেলেরা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি বা সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারে। এটি স্বাভাবিক বলে বাবা-মায়ের ছেলেদের বুঝিয়ে বলতে হবে। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই এবং পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া জরুরি বলে বুঝিয়ে বলতে হবে।
প্রতিটি বয়সেই শিশুরা নতুন নতুন চিন্তাভাবনা ও তথ্য লাভ করে। সে অনুযায়ী তাদের জীবনযাত্রায়ও পরিবর্তন আসে। বয়ঃসন্ধিতে তারা একাকীত্ব পছন্দ করে। আগে পরিবারের সঙ্গে যতটা ঘনিষ্ঠ ছিল, এখন ততটা থাকে না। কিছুটা দূরে সরে থাকে। এই সময়ে বাবা-মায়ের তাদের বোঝা জরুরি। তারা যেন কোনো খারাপ পথে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা বাবা-মায়ের দায়িত্ব। এর জন্য ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা করা জরুরি।
বয়ঃসন্ধির হরমোনের পরিবর্তনের ফলে ছেলেদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। রাগ করা, অসম্মানজনক আচরণ করা, ঘন্টার পর ঘন্টা ফোনে কথা বলা ইত্যাদি নতুন নতুন আচরণ দেখা দেয়। এগুলো বাবা-মায়ের বোঝা উচিত। এই বয়সের পরিবর্তনগুলো নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা করলে অপ্রয়োজনীয় মনোমালিন্য এড়ানো যায়।