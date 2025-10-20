ঘি-চিনি ছাড়া বেসনের লাড্ডু

Close Menu
    ঘি-চিনি ছাড়া বেসনের লাড্ডু

    লাড্ডু
    স্বাস্থ্য সচেতন মানুষেরা মিষ্টি এড়িয়ে চলেন, কারণ এতে ক্যালোরি বেশি থাকে এবং ওজন বাড়ার ঝুঁকিও থাকে। এমন পরিস্থিতিতে, আপনি যদি মিষ্টি উপভোগ করতে চান, কিন্তু ঘি এবং চিনিও এড়াতে চান, তাহলে চলুন আজ আমরা আপনাকে বলি কীভাবে আপনি ঘি এবং চিনি ছাড়াই বাড়িতে বেসনের লাড্ডু তৈরি করতে পারেন, তাও নিমিষে…

    ঘি ও চিনি ছাড়া কীভাবে লাড্ডু বানাবেন

    ঘি ও চিনি ছাড়া বেসনের লাড্ডু বানানোর জন্য প্রথমে বেসনের বদলে ভাজা ছোলা বা ছাতু নিন। আপনি যদি ভাজা ছোলা ব্যবহার করেন, তাহলে প্রথমে একটি মিক্সারের ছোট জারে এটি দিয়ে গুঁড়ো করে নিন। এটি ছেঁকে আলাদা করে রাখুন।

    এই রেসিপিতে ঘি-এর পরিবর্তে বাদাম ব্যবহার করুন। আপনি বাদাম পিষে এর আমন্ড বাটার তৈরি করতে পারেন। এর জন্য একটি প্যানে বাদাম দিয়ে ড্রাই রোস্ট করে নিন।

    বাদাম হালকা ঠান্ডা হয়ে গেলে, মিক্সারের জারে বাদামটি ধীরে ধীরে পিষতে শুরু করুন, যতক্ষণ না এর তেল বের হয় এবং এটি বাটারের মতো টেক্সচারে আসে। এবার ভাজা ছোলার গুঁড়োতে এলাচ গুঁড়ো, কাটা বাদাম এবং আপনার পছন্দের মিষ্টি যেমন স্টিভিয়া, গুড় বা খেজুরের পেস্ট যোগ করুন।

    এখন এই মিশ্রণে ধীরে ধীরে আমন্ড বাটার যোগ করতে শুরু করুন। হালকা হাতে মেখে এর একটি মণ্ড তৈরি করুন। এবার ছোট ছোট বল নিয়ে লাড্ডু তৈরি করুন। চাইলে উপরে রুপোর তবক এবং ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে সাজিয়ে দিওয়ালিতে সবাইকে এই স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু লাড্ডু খাওয়ান।

