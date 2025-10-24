নিউ ইয়র্কে ইউবিএস -এ চাকরি

ক্লায়েন্ট অ্যাসোসিয়েট পদে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নিউ ইয়র্কভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সাল ব্যাংক ইন সুইজারল্যান্ড-ইউবিএস। আর্থিক খাতে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন প্রার্থীরা।
নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ: ইউনিভার্সাল ব্যাংক ইন সুইজারল্যান্ড
পদের নাম: ক্লায়েন্ট অ্যাসোসিয়েট
পদ সংখ্যা: ১
চাকরির ধরন: ফুল-টাইম
ন্যূনতম যোগ্যতা: এ পদে আবেদন করতে স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। মাইক্রোসফট অফিস স্যুট ব্যবহারে দক্ষ হতে হবে। আর্থিক খাতে পেশাগত কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন প্রার্থীরা।
বেতন: বার্ষিক ৭৩ হাজার থেকে ৮০ হাজার ডলার
কর্মস্থল: নিউ ইয়র্ক
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা ইনডিড-এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইনডিড