    মাড়ি ও দাঁতের স্বাস্থ্য দেয় হৃদরোগের পূর্বাভাস

    স্বাস্থ্য 2 Mins Read
    হৃদরোগ
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »

    আমরা মনে করি, মুখের সঙ্গে হার্টের দূর দূরান্ত পর্যন্ত সম্পর্ক নেই কোনও। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞান কিন্তু অন্য কথা বলছে। আমরা প্রায়ই মুখের নানা সমস্যাকে সাধারণ ডেন্টাল সমস্যা বলে উপেক্ষা করি। কিন্তু আপনি জানেন কি, মুখগহ্বরে কিছু সমস্যা আসলে হৃদরোগের আগাম সতর্কবার্তা হতে পারে?

    হৃদরোগ

    বিশেষজ্ঞদের মতে, হৃদপিণ্ড ও মুখের স্বাস্থ্য একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। সাধারণত বুকে ব্যথা, শ্বাসের সমস্যা বা ক্লান্তিকেই হৃদরোগের লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। তবে বেশ কিছু লক্ষণ আমাদের মুখেই প্রকট হয়, যা আসলে এড়িয়ে যাই আমরা। আজ এমন কিছু মুখের সমস্যার কথা বলা হল এই নিবন্ধে, যা দেখেই আপনি হৃদরোগের পূর্বাভাস পেয়ে যেতে পারেন। ফলে আগে থেকেই সতর্ক হওয়া যাবে।

    মাড়ি থেকে রক্তপাত হওয়া

    মাড়ি ফুলে যাওয়া বা সেখান থেকে রক্ত পড়ার অর্থ মাড়ির রোগ পিরিয়োডনটাইটিস। এটি দাঁতের চারপাশের কলা-কোষে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এর পিছনে থাকা ব্যাকটেরিয়া রক্তে প্রবেশ করতে পারে। এর কারণে রক্তজালিকায় প্রদাহ হয়। যে কারণে আর্টারিতে ব্লকেজ হতে পারে। এটি হার্ট অ্যাটাকের কিন্তু অন্যতম বড় কারণ।

    দাঁত নড়া বা পড়ে যাওয়া

    হঠাৎ দাঁত নড়ে যাওয়া বা পড়ে যাওয়া শুধু দাঁতের রোগ নয়। শরীরে বড় প্রদাহের ইঙ্গিত দেয় এটি। যা কি না হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যে সব মানুষের মাড়ির সংক্রমণের কারণে কম দাঁত রয়েছে, তাঁদের হৃদরোগের আশঙ্কা রয়ে যায়।

    মুখে খারাপ গন্ধ

    মুখ থেকে ক্রমাগত বাজে গন্ধ বেরোলে তা কেবল দাঁতের সমস্যা নয়। মাড়িতে কোনও ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের কারণেই এমনটা হচ্ছ হয়তো। এর সঙ্গে হার্টের স্বাস্থ্যেরও যোগ রয়েছে। তাই মুখের গন্ধকে অবহেলা করবেন না ভুলেও।

    মুখে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত

    মুখে কোনও ঘা বা ক্ষত যদি দীর্ঘদিন ধরে না শুকায়, তবে এটি দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার দুর্বলতার লক্ষণ হতে পারে। এছাড়া হয়তো দাঁতে ব্লাড সার্কুলেশনও কম হচ্ছে। এটি হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্য নিয়েও চিন্তার কারণ হতে পারে।

    শুষ্ক মুখ ও ঠোঁট ফাটা

    মুখ হঠাৎ করে শুকিয়ে গেলেও কিন্তু ভাবতে হবে দু’বার। হার্টের রোগ বা উচ্চ রক্তচাপের ওষুধের কারণে এমন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অনেক সময় আবার ডিহাইড্রেশন, ডায়াবিটিস বা রক্তপ্রবাহ কমে যাওয়ার লক্ষণ। এ সবের জন্য হার্টেও কিন্তু প্রভাব পড়ে।

    চোয়ালে ব্যথা

    চোয়ালে ব্যথা বা অস্বস্তি হলে তা হার্ট অ্যাটাকেরই লক্ষণ। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে এই লক্ষণ প্রকট হয় বেশি। বুক বা ঘাড় থেকে এই ব্যথা শুরু হয়। তাই দাঁতের সমস্যা ভেবেও এড়িয়ে যাওয়া হয়। এরকম চোয়ালে ব্যথা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসের সমস্যা, ঘাম এবং বুকে চাপ বোধ হয়, তাহলে তড়িঘড়ি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

