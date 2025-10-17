পুডিংয়ের নাম শুনলে সবার আগে মনে পড়ে ডিম আর দুধ দিয়ে তৈরি বিশেষ খাবারের কথা। এটি মূলত মিষ্টি স্বাদের হয়ে থাকে। তবে আজ আমরা আপনাদের ভিন্ন স্বাদের মাছ দিয়ে পুডিং তৈরীর কথা জানাবো। এর স্বাদ ও তৈরির প্রক্রিয়া ভিন্ন।
যারা মাছ দিয়ে ভিন্ন ধরনের কোনো খাবার তৈরির কথা ভাবছেন, তাদের কাছে পছন্দের একটি খাবার হতে পারে মাছের পুডিং।
তৈরি করতে যা লাগবে
কাঁটা ছাড়া মাছ- ৫০০ গ্রাম, বিস্কুটের গুঁড়া- পরিমাণমতো, ডিম- ২টি, পেঁয়াজ বাটা- ১ চা চামচ, দুধ- ১ টেবিল চামচ, লবণ- স্বাদমতো, গোলমরিচ- স্বাদমতো, লেবুর রস- ১ চা চামচ, কোরানো চিজ- ১ টেবিল চামচ, মাখন- ২৫ গ্রাম।
যেভাবে তৈরি করবেন
মাছ সেদ্ধ করে চামড়া ও কাঁটা ফেলে দিন। এরপর তাতে বিস্কুটের গুঁড়া মেশান। দুধের সঙ্গে ডিম, পেঁয়াজ বাটা, লবণ ও গোলমরিচ ভালো করে মিশিয়ে নিন। লেবুর রস মেশান। এবার মাছের সঙ্গে এই মিশ্রণ মিশিয়ে দিন। মিশ্রণটি যদি খুব শুকনো মনে হয় তাহলে সামান্য একটু দুধ মেশান।
এবার একটি পাত্রে মাখন মাখিয়ে মিশ্রণটি দিন। উপরে বিস্কুটের গুঁড়া ছড়িয়ে দিন। তার উপরে কোরানো চিজ ছড়িয়ে দিন। মাখন ছোট ছোট টুকরা করে উপরে দিয়ে ২০ থেকে ২৫ মিনিট ওভেনে বেক করুন।