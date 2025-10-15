ফরেনসিক এক্সপার্ট হওয়ার প্রস্তুতি নেবেন যেভাবে

Close Menu
    ফরেনসিক এক্সপার্ট হওয়ার প্রস্তুতি নেবেন যেভাবে

    ফরেনসিক এক্সপার্ট
    অস্বাভাবিক কারণে মৃত্যু হলেই সেই ব্যক্তির মরদেহ পাঠিয়ে দেয়া হয় ময়না তদন্তের জন্য। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ বা ফরেনসিক সায়েন্টিস্টরা সেখানে মরদেহ কাঁটা ছেঁড়া করে খুঁজে বার করেন ওই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ কী? কেবল মৃত্যুর কারণ নয়, অনেক তদন্ত শেষ করার জন্য অপরাধীকে খুঁজে বের করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা।

    এমনকি কোথাও কোনও অপরাধ সংগঠিত হলে সেই স্থানে গিয়েও তদন্ত করে সেই সব তথ্য খুঁজে বার করেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা যা সাধারণ চোখে খুঁজে বার করা ছিল দুঃসাধ্য। অপরাধ জগতের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফরেনসিক বিজ্ঞানের গুরুত্ব দ্রুত বাড়ছে।

    আপনারও কি ক্রাইম নিয়ে কাটা ছেঁড়া করতে ভাল লাগে? তাহলে কেবল পুলিশ বা গোয়েন্দা নয়, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ হওয়া হতে পারে স্বপ্নের পেশা। কিন্তু কী ভাবে হয়ে উঠবেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ? জানুন বিস্তারিত।

    বিষয়সূচি

    ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ হতে কী কী যোগ্যতা প্রয়োজন?

    শিক্ষাগত যোগ্যতা:

    ফরেনসিক বিজ্ঞানে কেরিয়ার গড়তে হলে বিজ্ঞান (Science) নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করতে হবে – বিশেষ করে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যা বিষয় থাকাটা বাঞ্চনীয়।

    উচ্চ মাধ্যমিকের পরে B.Sc in Forensic Science, Chemistry, Biochemistry, Microbiology, Biotechnology বা Zoology-এর মতো বিষয়ে স্নাতক হতে হবে।

    এরপর M.Sc in Forensic Science অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স করতে পারেন। যারা আরও গবেষণামূলক কাজ করতে চান, তাঁদের জন্য PhD করার সুযোগও আছে।

    প্রযুক্তিগত ও বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা:

    ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের DNA বিশ্লেষণ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, টক্সিকোলজি, অস্ত্র-বিশ্লেষণ, অটোপসি রিপোর্ট ইত্যাদি বিশ্লেষণ করতে হয়, তাই এসব বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকতে হয়। কম্পিউটার ফরেনসিক, সাইবার ক্রাইম ও ডেটা রিকভারি সম্পর্কেও অভিজ্ঞতা থাকলে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়।

    দক্ষতা:

    তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, বিশ্লেষণাত্মক মনোভাব ও যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনার বিশেষ প্রয়োজন। দীর্ঘ সময় মনোযোগ সহকারে কাজ করার ধৈর্য ও অধ্যবসায়। রিপোর্ট লেখার দক্ষতা এবং আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষমতাও থাকতে হয়।

    মনে রাখবেন এই সব পেশায় নানা রাজনৈতিক চাপ ও সামাজিক চাপ আসতে পারে। সেই সব ক্ষেত্রেও মাথা ঠান্ডা রেখে সত্যি প্রকাশ্যে আনার দক্ষতা প্রয়োজন। কঠিন পরিস্থিতে মাথা ঠান্ডা রেখে, ভয় না পেয়ে সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষমতা থাকাটাও প্রয়োজন।

    প্রস্তুতি নেবেন কীভাবে?

    মাধ্যমিক পরীক্ষার পর বিজ্ঞান (Physics, Chemistry, Biology) শাখা নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনা করতে হবে। গণিত থাকলে আরও ভাল, কারণ অনেক প্রতিষ্ঠানে সেটি আবশ্যক। ক্লাস ১১-১২ -এ রসায়ন, জীববিদ্যা ও পদার্থবিদ্যায় ভাল প্রস্তুতি নেওয়াটা প্রয়োজন। ফরেনসিক বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি এগুলিই।

    পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যেসব কলেজে B.Sc in Forensic Science পড়ানো হয়, সেখানে ভর্তি হতে চেষ্টা করুন। পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে –

    ১। Maulana Abul Kalam Azad University of Technology (MAKAUT) – বিভিন্ন কলেজে ফরেনসিক কোর্স চালু রয়েছে।

    ২। University of Calcutta – কিছু কলেজে জেনেটিক্স বা বায়োকেমিস্ট্রি নিয়ে পড়ে পরে ফরেনসিকে স্পেশালাইজ করা যায়।

    ৩। NSHM Knowledge Campus, Durgapur – B.Sc in Forensic Science প্রোগ্রাম রয়েছে।

    ডিগ্রি চলাকালীন বা পরে সরকারি বা বেসরকারি ফরেনসিক ল্যাব যেমন CFSL (Central Forensic Science Laboratory), Kolkata-তে ইন্টার্নশিপ বা ট্রেনিং করতে ভাল। এতে হাতে কলমে কাজ শেখার সুযোগ পাওয়া যায়।

    CBI, CID, পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ পদে নিয়োগ হয়, যার জন্য PSC, SSC বা অন্যান্য পরীক্ষা দিতে হয়। এসবের প্রস্তুতি আগেভাগে শুরু করাই ভাল।

    মনে রাখবেন, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ হওয়া মানে কেবল বিজ্ঞান জানা নয়, বরং অপরাধ ও ন্যায়বিচারের জগতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা। অনুসন্ধিৎসু মন, ধৈর্যশীল এবং বিশ্লেষণপ্রবণ মানুষ না হলে এই পেশা আপনার জন্য অনুপযুক্ত।

